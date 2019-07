Lavoratori in nero sottopagati per il concerto di Ultimo | la risposta di Vivo Concerti

optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019)inper ildi. 4 euro l'ora per le operazioni di smontaggio e di pulizia dell'area del palco. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza dopo l'evento che si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio.Subito dopo lo spettacolo un blitz dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma è scattato mentre i 64.000 fan presenti lasciavano lo stadio dopo La Favola di Niccolò. Le "interviste" dei finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano Roma hanno fatto emergere la presenza die senza contratto, a lavoro nella zona del palco per lo smontaggio dei macchinari e delle strutture.Oltre 60 addetti sono stati interrogati. 10 non erano in regola con i permessi di soggiorno in Italia, altri 20 sono risultati irregolari o in. Gli operai di origini nord-africane e bengalesi non erano in ...

