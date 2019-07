L' arresto di Rackete è una deriva inquietante

Come si è divisa l'Italia di Twitter sull'arresto di Carola Rackete : #CarolaRackete e #SeaWatch rimangono anche questa settimana gli argomenti più discussi su Twitter. L'arresto e il successivo rilascio della Capitana della SeaWatch hanno contribuito a generare un totale di 70mila tweet, oltre 384mila retweet e un tasso di engagement pari al 3% (molto alto, a fronte di una media Twitter di circa l'1,25%). Fra gli hashtags più utilizzati, oltre ai prevedibili #CarolaRackete e #SeaWatch spiccano ...

Non convalidato l’arresto di Carola Rackete : è libera. Ma il prefetto firma l’espulsione : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...

