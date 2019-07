Lampedusa | naufraghi sbarcati nella notte | veliero Alex sequestrato

Alan Kurdi verso Lampedusa : "Si applica la legge del mare" | Alex ferma con 54 naufraghi a bordo - l'armatore a Tgcom24 : "Da Salvini solo bugie - aspettavamo la Marina" : L'imbarcazione della Ong tedesca Sea-Eye sfida il governo, che venerdì aveva vietato l'accesso all'imbarcazione nei porti italiani. Stallo per la barca della 'Ong italiana "Mediterranea": sono fermi in acque internazionali da più di 24 ore

Sea Watch - notte davanti al porto di Lampedusa. Salvini : «Non sono naufraghi ma viaggi organizzati» : L’imbarcazione con i 42 migranti a bordo ferma davanti al porto dopo la decisione della capitana di forzare il blocco. Il ministro dell’Interno: «Non autorizzo nessuno sbarco»

Sea Watch forza il blocco : entriamo in porto a Lampedusa - i naufraghi sono allo stremo : «Adesso basta, arriviamo». C’è il sole a picco su Lampedusa quando nel primissimo pomeriggio di un mercoledì carico di tensione la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete annuncia di aver puntato il timone verso la costa e di essere già in acque italiane, ora è davanti all’isola, con lo sbarco previsto per le 20.30. Sul molo sono schierati i ca...

