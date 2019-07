La Pupa e il Secchione | la terza serie su Italia 1 | potrebbe esserci Giulia De Lellis

La Pupa Ed Il Secchione : Scoperto il Conduttore! : A breve sul piccolo schermo Mediaset manderà in onda il divertentissimo programma La Pupa e Il Secchione . Scopriamo il conduttore, chi lo affiancherà e tutte le novità! Nei palinsesti Mediaset primaverili, era prevista la messa in onda della trasmissione “La Pupa e Il Secchione ”. A quanto pare però qualcosa non è andato come previsto ed i dirigenti del Biscione hanno posticipato la messa in onda del game-show. Si mormora che dovrebbe ...

La Pupa e il Secchione 2019 : Paolo Ruffini alla conduzione? : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, all'interno delle 'Chicche di gossip', ha anticipato il nome del nuovo possibile conduttore de 'La Pupa e il Secchione ', in onda, in autunno, su Italia 1.prosegui la letturaLa Pupa e il Secchione 2019 : Paolo Ruffini alla conduzione? pubblicato su TVBlog.it 03 luglio 2019 12:02.

Casting di Cineworld per 2 nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...