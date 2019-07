La posizione del Movimento Consumatori sui rimborsi per la fatturazione a 28 giorni

Pelle e i rischi dell'esposizione al sole - come proteggersi : (A cura di Luigi Valenzano, Specialista in Dermatologia)Le tre componenti dell’attuale rapporto fra sole e Pelle, che saranno trattate in questo articolo, sono: le radiazioni attiniche, la cute e la salute dell’uomo.Il sole, “stella madre del sistema solare”, è la fonte primaria di tutte le energie e offre numerosi vantaggi: permette forme di vita fotosintetica e in particolare favorisce la produzione di vitamina D ...

Cos’è il mewing - l’ultima tendenza che promette di rimodellare il viso lavorando solo sulla posizione della lingua : Un’insolita tecnica che pretende di cambiare la forma della mascella senza alcun intervento chirurgico è diventata molto popolare in rete. Il mewing è una tecnica che promette di aiutare ad “ottenere il pieno potenziale genetico” delle caratteristiche facciali di una persona cambiando la posizione della lingua e dei denti. Ci sono centinaia di video dedicati all’argomento in rete, con le persone che condividono online foto del “prima” e del ...

Death Stranding : Hideo Kojima ci mostra l'equipaggiamento a disposizione del protagonista : Pur essendo stato annunciato da un po', Death Stranding è un titolo che ha fatto ancora parlare di sé e che ha diviso il pubblico. Da un lato c'è chi si fida di quel geniaccio di Kojima (che tutti noi conosciamo bene) mentre dall'altra abbiamo chi non se la sente di gridare al capolavoro prima del tempo.Come riporta Gamingbolt, Kojima ha recentemente pubblicato alcuni Tweet che mostrano alcuni pezzi di equipaggiamento a disposizione di Sam, il ...

La figuraccia olimpica dell’opposizione : Con la figuraccia olimpica, ora si scopre coralmente che Roma non ha un Sindaco se non per fare figuracce e presiedere allo sfregio monnezzaro e maleodorante della città più bella del mondo, okkei. Sarebbe stato meglio se la cosa fosse stata capita con qualche anticipo, c’è chi c’era arrivato, ma fa

Minibot - Di Maio : “Molto colpito dal cambio di posizione della Lega. L’importante è che Stato paghi i crediti” : “Sono rimasto molto colpito dal fatto che la Lega abbia cambiato posizione sui Minibot: io non sono affezionato ai Minibot ma” è necessario che “lo Stato paghi i crediti delle imprese: che si chiamino Minibot o in altro modo l’importante è che si paghino, molto importante perché ne va della credibilità dello Stato”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in visita a Taranto ...

Salone auto Torino 2019 : migliori modelli in esposizione e caratteristiche : Salone auto Torino 2019: migliori modelli in esposizione e caratteristiche Si riapre la fiera del “Parco Valentino” e Torino, con il suo Salone dell’auto, rompe un ennesimo record. Sarà la mostra con più esposizioni e con più case automobilistiche, ben 54 per questa edizione. Per l’occasione, oltre all’esposizione dei modelli già lanciati, ci saranno anteprime mondiali, sono attesi circa 700 mila visitatori. ...

Istanbul - vince il candidato dell?opposizione Imamoglu. L'ex premier Binali Yildirim riconosce la sconfitta : Istanbul, il candidato dell'opposizione repubblicana alle elezioni per la carica di sindaco, Ekrem Imamoglu, è saldamente in testa nel conteggio dei voti, attestandosi intorno al 53,6%. Il...

Sindaco di Istanbul - Erdogan di nuovo battuto : candidato dell'opposizione rivince le elezioni : Binali Yildirim, candidato delpartito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Sindaco diIstanbul, ha riconosciuto la sconfitta dopo i primi dati chedanno il candidato dell'opposizione Ekrem Imamoglu nettamente intesta con il 55% dei voti.

Sindaco di Istanbul - Erdogan di nuovo battuto : candidato dell'opposizione vince ancora le elezioni : Il 31 marzo la vittoria nelle amministrative nella metropoli turca era andata al candidato dell'opposizione. Ma l'Akp, il partito del premier, è riuscito a far annullare le elezioni. Ora Ekrem Imamoglu è nettamente in testa. Il candidato di Erdogan riconosce la sconfitta Yildirim ammette la sconfitta: "Mi congratulo con lui e gli auguro buona fortuna" per la città.Continua a leggere

Istanbul - vince il candidato dell’opposizione Imamoglu Una sconfitta per Erdogan : Dieci milioni e mezzo di cittadini chiamati a rieleggere il sindaco a tre mesi dall’annullamento delle prime elezioni. Urne chiuse alle 17. Opposizione favorita

UBI Top Private consolida la propia posizione tra i leader del mercato : UBI Top Private, Divisione di UBI Banca dedicata al Private Banking e tra gli operatori leader del mercato italiano, ha...

Donna uccisa a Carini - si complica la posizione dell’ex marito : trovato acido sul cadavere : Si complica la posizione di Marco Ricci, l'uomo accusato di avere ucciso l'ex moglie, Anna Scavo, all'interno del negozio di Carini (Palermo) in cui la Donna lavorava. Sul luogo del delitto è stata trovata una siringa con dell'acido all'interno e la sostanza era anche sul volto e all'interno della bocca della vittima. La presenza della sostanza sul corpo della Donna fa pensare infatti che l’indagato abbia tentato di sfregiare la sua ex, che poi ...