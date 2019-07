ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Carlo Lanna Pioggia di provocazioni hot per il nuovodi, in cui l'artista è vestita soltanto con una tuta rossa diOramai è diventata la regina degli "scandali" via web.negli ultimi anni continua a provocare con le sue foto e ifuori dagli schemi. Dopo lo scatto nel deserto in cui appare senza veli e le critiche ricevute per la copertina del suoLP, a far discutere ora è il suo. La ballata psichedelica "Mother’s Daughter" che ha già macinato milioni di consensi in poche ore dal suo debutto sulla piattaforma di Youtube, immortala unapiù sexy e conturbante che mai. Con indosso una tuta dirossa che lascia ben poco all’immaginazione, l’artista canta e ammicca di fronte alla telecamera, lanciandosi in carezze proibite con le star e i volti celebri dello showbiz che, amichevolmente, hanno ...

Notiziedi_it : La nuova provocazione di Miley Cyrus. In latex rosso nel suo ultimo video musicale - RT0_0TR : Nuova provocazione per gli amanti dei confini e del filo spinato: Ma voi ci abitereste in una città di frontiera?… - KenSharo : New post (Viminale: 'Mediterranea rifiuta di andare a Malta, è una provocazione' - -