La Musica Delle Stelle in radio e negli store il nuovo singolo di Saita

L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming Musica le e la qualità delle chiamate : Oggi Samsung sta rilasciando la versione del firmware R170XXU0ASF3 per le Galaxy Buds che occupa poco più di 1 MB. Il changelog indica che questo aggiornamento migliora lo streaming della musica e in modo particolare la qualità delle chiamate telefoniche ritenuta deludente da alcuni utenti. L'articolo L’ultimo aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds migliora lo streaming musicale e la qualità delle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Che cosa unisce la Musica elettronica ad una delle Vodke più conosciute… : Un ex fienile che si trasforma in spazio dove cultura, musica e arte prendono forma intorno a musica elettronica e performance video, stiamo parlando del conosciuto MONK di Roma, in via Giuseppe Mirri 35, che venerdì 10 maggio ospiterà #AbsolutNights, il tour di ABSOLUT Vodka in collaborazione con CLUB TO CLUB . Un tour italiano in location uniche con i protagonisti della musica elettronica, che nella tappa di Roma ha scelto l’energia di ...