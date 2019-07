“La macchina infernale” | il nuovo componente dello staff di Ancelotti

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Secondo giorno di ritiro per gli azzurri. Anche questa mattina fra sole e pioggia in un andirivieni meteorologico al quale Dimaro Folgarida ci ha abituati da tempo. Oltre l’attenzione agli esercizi tecnico-tattici dei 26 uomini a disposizione di, dagli spalti però l’attenzione è stata catturata da una sorta di “infernale”, un carrello alto sopra il quale vi era posto almeno un computer con una o più videocamere. Inevitabile non notarlo, il dispositivo ha ripreso numerose fasi dell’allenamento, spostato da un punto del campo all’altro, supervisionato dallotecnico del Napoli tra i quali il match-analyst Simone Montanaro. Secondo gli esperti del settore la– avanzatissima sotto tutti i punti di vista – può fornire numerosi dati dal punto di vista tecnico, tattico e finanche fisico interagendo con altri ...

ShooterHatesYou : La famosa confisca di beni senza reato. - Hey tu in macchina, fermo, spegni il motore, la macchina è confiscata.… - ScuderiaFerrari : #Seb5 during #Q3 ?? “Peccato, la macchina oggi andava forte. Ci abbiamo provato. Ora vai Charles!”. This is how team… - SkyTG24 : Momenti di tensione nel porto di #Civitavecchia tra un gruppo di tunisini e la #Polizia di frontiera. La discussion… -