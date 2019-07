La Grecia al voto chiede alternanza e promesse mantenute

Grecia al voto - un paradosso chiamato Tsipras. Il papabile al Nobel rischia una pesante sconfitta : Paradossale destino, quello di Alexis Tsipras. Leader della sinistra costretto a gestire tra austerity e riforme imposte dalla Troika la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, papabile al Nobel per l'accordo sulla denominazione della Macedonia del nord ed ex antagonista con tanto di sacco a pelo oggi ricevuto dai maggiori leader mondiali, domani il premier greco rischia di incassare alle urne una sconfitta pesante , vedendosi sfilare il ...

Voto Grecia - in vantaggio centrodestra : 8.00 Per il Voto di domani in Grecia l'ultimo sondaggio di Pulse per Skai Tv conferma il centrodestra di Nea Dimokratia di Mitsotakis in forte vantaggio: 36% contro il 28% di Syriza. Se il sondaggio venisse confermato dal Voto, Nea Dimokratia otterrebbe la maggioranza assoluta in Parlamento, con 155 deputati su 300, cosa che suggellerebbe la fine dell'era Tsipras. Tuttavia, grava sull'esito delle elezioni l'incognita astensionismo e i 2 ...