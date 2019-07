La foto di mia moglie morta sul pacchetto di sigarette | chiesti 100 milioni

Taylor Mega - dedica con foto a sorpresa a Erica Piamonte e lei : “Mia” : Erica Piamonte e Taylor Mega dopo il Grande Fratello Dopo il Grande Fratello di Barbara d’Urso tanti dei rapporti nati nella Casa sono finiti e altrettanti stanno crescendo giorno dopo giorno; tra questi, quello di Erica Piamonte e Taylor Mega che, conosciutesi bene nella Casa ed essendosi trovate davvero in sintonia, continuano a volersi bene […] L'articolo Taylor Mega, dedica con foto a sorpresa a Erica Piamonte e lei: ...

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI SI SONO SEPARATI?/ foto - torna il sereno "Finalmente mia" : TONY COLOMBO e TINA RISPOLI si SONO SEPARATI? Le voci sulla fine del loro matrimonio, ma una Foto conferma che è tornato il sereno: "Finalmente mia".

Roberta Bruzzone/ foto - 2 anni di matrimonio : "Sei l'unico amore della mia vita!" : Roberta Bruzzone a due anni di distanza dal matrimonio condivide una dedica d'amore per il marito: ecco le parole per la sua dolce metà.

Nastri d’Argento 2019 premiazione - foto dal Teatro Antico di Taormina : Nastri d'Argento 2019: tutte le FOTO della premiazione da Taormina Si è svolta ieri sera, presso il Teatro Antico di Taormina, la premiazione dei Nastri D’Argento 2019 (le candidature). Il ...

Astronomia : una notte intera per “catturare” una nebulosa distante 5mila anni luce [foto] : Una notte intera per riprendere una nebulosa mozzafiato: si tratta di NGC 6888 o nebulosa Crescent, una nebulosa diffusa visibile nella parte meridionale della costellazione del Cigno, distante da noi circa 5mila anni luce. Le riprese sono state effettuate da Paolo Giangreco Marotta con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e camera ASI-385MCC. Esposizione totale di 4 ore. Il risultato è ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo effettuata ...

Temptation Island - Jessica prima di annullare le nozze : 'L'uomo della mia vita' (foto) : Jessica e Andrea sono stati, sicuramente, la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island. I due ragazzi, infatti, hanno destato scalpore sin dal primo momento poiché sono reduci da un matrimonio annullato. Dopo aver preparato tutto, lei ha deciso di fare un inaspettato passo indietro non essendo più convinta dei sentimenti nutriti per il suo fidanzato. In seguito a tale decisione, i due hanno deciso di prendere parte al reality ...

Giulia De Lellis furiosa con i paparazzi : “Violate la mia privacy per tre foto del caz**” : Il settimanale 'Chi' ha pubblicato le foto di Andrea Iannone e Giulia De Lellis mentre si scambiano un tenero bacio. L'influencer è andata su tutte le furie. Secondo quanto sostiene, infatti, per realizzare gli scatti i paparazzi si sarebbero introdotti nell'abitazione in cui si trovava con il pilota, spaventando le bambine che erano con lei.Continua a leggere

Giulia de Lellis contro la paparazzata con Iannone : "Violata la mia privacy per due foto del caz*o"" : È una Giulia De Lellis nera come il carbone quella su Instagram si è scagliata contro un articolo che il settimanale Chi ha incluso nel numero in uscita in edicola mercoledì prossimo, 26 giugno 2019. Articolo che la vede protagonista insieme alla sua nuova fiamma, Andrea Iannone, motociclista noto alle cronache rosa per la storia d'amore vissuta insieme a Belen Rodriguez.Sebbene la relazione sia stata resa nota dalla stessa influencer su ...

Il mistero della Mummia delle San Pedro Mountains e le leggende degli indiani d’America [foto] : Nell’ottobre del 1932, mentre scavavano in cerca di oro nelle San Pedro Mountains, in Wyoming, due cercatori, Cecil Mayne e Frank Carr, fecero esplodere parte di una spessa parete di roccia in cui continuava una grande vena di oro. Quando la polvere si calmò, videro un varco che portava dentro una piccola stanza, alta e ampia circa 1,2 metri e profonda 4,5 metri. I due affermarono di aver visto la Mummia di una persona minuscola in quella ...

Astronomia - la “Luna della Fragola” in tutto il suo splendore : ecco perché è la più colorata dell’anno [foto] : Gli appassionati di osservazioni celesti hanno avuto un trattamento speciale la scorsa notte, quando la “Luna della Fragola” ha illuminato il cielo notturno, brillando di rosa, rosso e arancione mentre sorgeva sopra l’orizzonte. Quando il sole appare più alto nel cielo vicino al solstizio d’estate, la luna piena, opposta al sole, appare generalmente più bassa nel cielo. Questo significa che la luna piena più vicina al solstizio d’estate brilla ...

Astronomia : un lavoro di squadra per “catturare” il gigante gassoso Giove [foto] : Un bellissimo esempio di lavoro di squadra: una foto mozzafiato quella realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro. “Con i nostri strumenti e unendo le menti e le braccia, abbiamo realizzato un’immagine del pianeta Giove,” spiegano. Giove è il 5° pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il Sistema planetario. E’ un gigante gassoso, come Saturno, Urano e Nettuno L'articolo Astronomia: ...

Calciomercato Milan - la premiata ditta Massara-Maldini porta grandi colpi : tutti i nomi sul taccuino [foto] : 1/25 Frederic Massara (LaPresse/Alfredo Falcone) ...

Nave semiaffondata - Costa : “Al momento nessuno sversamento all’isola di Montecristo” [foto] : Un motopeschereccio di base a Porto Santo Stefano è incagliato da due giorni sulla Costa est dell’isola di Montecristo, all’interno della zona di protezione speciale del parco nazionale dell’arcipelago toscano. La Guardia Costiera di Portoferraio, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con il mezzo, ha autorizzato un motopeschereccio che si trovava in zona, ad entrare nell’area interdetta alla navigazione per prestare la prima assistenza ...

Fedez - foto con Leone e l’ex pornostar Mia Khalifa : «Un giorno mi ringrazierai» : Fedez, il piccolo Leone e Mia Khalifa. È l’ultimo scatto pubblicato su Instagram dal rapper, che ha incontrato l’ex pornostar libanese – naturalizzata americana – nella sua casa a Los Angeles. Leone nella foto sembra piuttosto contrariato, ma la didascalia di Fedez è tutta da ridere: «Ora piangi, ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai». Mia Khalifa è stata ospite di Fedez e ...