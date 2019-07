La Cina tenta Mourinho | il Guangzhou mette sul piatto un’offerta monstre | lo Special One

Josè Mourinho tentato dalla Cina : le foto parlano chiaro (o è solo un bluff?) : nIl calciomercato è fatto di bluff e sorprese inaspettate, ma in questo caso le foto pubblicate in esclusiva dal sito talkSPORT parlano chiaro. Le immagini testimoniano l' incontro tra José Mourinho e Hui Jiayin, patron del Guangzhou Evergrande, club cinese di Super League. Lo Special One, che meno

Un Faraone… in Cina! Lo Shanghai Shenhua tenta El Shaarawy : offerta shock per il calciatore della Roma : Stephan El Shaarawy cercato dallo Shanghai Shenhua: il club cinese sarebbe pronto ad offrire un contratto incredibile all’esterno della Roma Da quando in qua i Faraoni si trovano in Cina? Il calciomercato è capace di riscrivere anche la storia. Lo Shanghai Shenhua, club che milita nella massima serie cinese, avrebbe messo gli occhi su Stephen El Shaarawy. Dopo aver incassato il no di Ivan Perisic, la squadra nella quale milita l’ex Inter ...

Bari - uomo si avviCina ad un'auto e tenta di rapire un bambino di cinque anni : arrestato : I carabinieri di Casamassina, cittadina alle porte di Bari, ieri sera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità indiana 35enne, già noto alle Forze dell'Ordine, che ha cercato di rapire un bambino di 5 anni che si trovava in macchina con il padre. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si è avvicinato alla vettura, urlando al conducente di ...

Mirabilandia - bimbo di 4 anni muore annegato nell'area acquatica del parco : vani i tentativi di rianimarlo a bordo pisCina : Tragedia nel pomeriggio al notissimo parco giochi di Mirabilandia, a Ravenna. Un bimbo di 4 anni è morto per un possibile annegamento, nel pomeriggio, all'interno di 'Mirabeach',...

Mirabilandia - annega bambino di 4 anni : vani i tentativi di rianimarlo a bordo pisCina : RAVENNA - Tragedia nel pomeriggio al notissimo parco giochi di Mirabilandia, a Ravenna. Un bimbo di 4 anni è morto per probabile annegamento, all'interno di Mirabeach, la zona piscine del...

Mirabilandia - bimbo di 4 anni muore annegato in pisCina : vani i tentativi di rianimarlo : RAVENNA - Tragedia nel pomeriggio al notissimo parco giochi di Mirabilandia, a Ravenna. Un bimbo di 4 anni è morto per probabile annegamento, all'interno di Mirabeach, la zona piscine del...

Hong Kong - la Cina tenta di scardinare il motto “Un Paese due sistemi” e riprendersi il Porto Profumato : Non si placa l’ira degli HongKonghesi per la controversa legge sull’estradizione che consentirebbe al governo dell’ex colonia britannica di consegnare i sospetti alla Cina comunista. Circa 2 milioni di persone hanno protestato per il secondo weekend di fila in quella che è stata definita dalla Bbc la mobilitazione di massa più numerosa nella storia di Hong Kong. Le rimostranze si sono svolte pacificamente ma in un clima di ...