Juventus | per Zaniolo c’è la fila ma il ragazzo ha fatto la sua scelta

The Sun : Lukaku offerto a Napoli e Juventus per 75 mln di sterline : Il Sun riporta oggi una novità interessante su Romelu Lukaku. Il calciatore, sarebbe stato offerto a Napoli e Juventus per 75 milioni di sterline dal suo agente, Federico Pastorello. L’attaccante del Belgio ha tenuto colloqui la scorsa settimana con Solskjaer che gli ha ribadito come non sia più la prima scelta del Manchester United. Dialogo aperto con Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, come riferisce l’edizione odierna del The Sun. ...

Juventus - offerto Higuain per Zaniolo alla Roma : lo spiraglio c'è : Higuain (32 anni) alla Roma è più di una suggestione. Petrachi lo vuole indipendentemente dall' uscita di Dzeko (33), venendo incontro alla Juventus che non vede l' ora di cederlo nuovamente ma che in cambio chiede Zaniolo (20). I bianconeri hanno da tempo il sì dell' ex interista (quinquennale da 3

Pogba Juventus - offerta monstre di Paratici allo United per il francese : Pogba Juventus – Continua la telenovela sul futuro di Paul Pogba. Mino Raiola, agente del centrocampista, ha ribadito l’intenzione del suo assistito di lasciare questa estate il Manchester United. Con il francese che potrebbe presentarsi con qualche giorno di ritardo in Australia per raggiungere i compagni per l’inizio della tournée estiva in attesa di aggiornamenti sul suo futuro. […] More

Mercato Juventus : oltre De Ligt. Cessione eccellente per il colpo da sogno : Mercato Juventus – I bianconeri continuano a sperare di riuscire a chiudere il colpo in difesa. La Juventus ha voglia di ringiovanire il reparto arretrato e puntare ancora una volta alla Champions League; rimane viva la trattativa che porta a De Ligt, ma non è l’unico nome in orbita bianconera. Il vero desiderio di Fabio […] More

Calciomercato Juventus : un no secco per l’obiettivo dichiarato del mercato : Calciomercato Juventus : arriva un no secco per Chiesa Nel corso di un’intervista al “Sole 24 ore” il nuovo Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno gelare la dirigenza bianconera in merito al futuro di Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: un no secco che gela i bianconeri Dichiarando apertamente di voler lasciare […] More

La Juventus si sarebbe fatta avanti per Lukaku - non si spegne la pista Icardi : La Juventus, in questa sessione di mercato, probabilmente cercherà di cambiare qualcosa anche nel suo reparto offensivo. Infatti, i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9. La Juve si starebbe muovendo su più fronti ed è possibile che nascano dei duelli di mercato con altre squadre italiane. Infatti, Fabio Paratici nelle ultime ore si sarebbe mosso per Romelu Lukaku obiettivo di mercato dell'Inter, ma il belga non è il solo ...

La Juventus vorrebbe avere De Ligt per l'inizio del ritiro che scatterà mercoledì : In questo momento tutte le attenzioni della Juventus sembrano rivolte sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri qualche giorno fa avrebbero fatto una prima offerta all'Ajax da 55 milioni più 10 di bonus. Al momento essa non sembra essere sufficiente e dunque la trattativa va avanti, anche perché la Juve può contare sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di trasferirsi a Torino. Adesso resta solo da capire quali saranno le ...

Calciomercato Juventus : guerra al Napoli per l’erede di Mbappè : Calciomercato Juventus: non solo Icardi, un altro derby con i partenopei sul fronte offensivo. Il reparto avanzato è quello che, ad oggi, necessita di maggiori interventi, e sul nome di Paratici è finito un nome nuovo. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it , Juve e Napoli si stanno contendendo quello che è considerato il nuovo […] More

Calciomercato Juventus - offerta monstre dalla Cina per il bianconero : Calciomercato Juventus – Come quello di tutti i club, il Calciomercato della Juventus non può essere caratterizzato da sole entrate. E tra coloro che potrebbero essere sacrificati e lasciare la Vecchia Signora c’è il colombiano Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e […] More

Juventus - via Mandzukic ed Higuain per arrivare a Icardi (RUMORS) : La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Mattia Perin - la triste parabola : un grande futuro - ma prima della Juventus : All' annuncio ufficiale dell' avvenuto ingaggio, la sensazione immediata e istintiva era stata di perplessità, dettata solamente da questioni di pelle, istinto, pensieri su differenze caratteriali, stilistiche, persino la faccia sembrava non c' entrare nulla. E poco più di dodici mesi dopo, l' appar

Juventus - le possibili cessioni per finanziare il mercato : Mandzukic - Khedira e Matuidi : E' stato un mercato ricco di investimenti da parte della Juventus, anche se la maggior parte dei nuovi giocatori sono arrivati a parametro zero: Ramsey, Rabiot e Buffon sono gli acquisti a zero dei bianconeri, anche se la Juve ha dovuto sostenere costi importanti di commissione soprattutto per i primi due. La cessione di Spinazzola alla Roma (25 milioni di euro) è servita per finanziare l'acquisto di Luca Pellegrini e quello di Demiral dal ...

Juventus - pronti 70 milioni più Dybala per arrivare a Pogba (RUMORS) : La Juventus potrebbe regalare altri importanti acquisti per la prossima stagione: non ci riferiamo solo a De Ligt (settimana prossima potrebbe concretizzarsi la trattativa con l'Ajax), ma anche a qualche altro investimento importante per il centrocampo ed il settore avanzato. Sarà però necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali acquisti e i probabili indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Khedira, ...