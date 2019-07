Juventus | offerto Higuain per Zaniolo alla Roma | lo spiraglio c' è

Sarri alla Juventus - Di Maio non si nasconde : “Ho sofferto…” : Sulla questione Juventus-Sarri si sono espressi tantissimi personaggi, tra addetti ai lavori e tifosi. E’ intervenuto sulla questione anche il vicepremier Luigi Di Maio, che non ha nascosto un po’ di delusione. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora. “Il passaggio di Sarri alla Juve? Il Napoli è abituato a scoprire talenti e poi darli ad altre squadre. Penso a Lavezzi, Cavani e ora mister Sarri. Poi quando si passa alla ...

Milinkovic Savic Juventus - offerta monstre di Paratici : offerto un esterno : Milinkovic Savic Juventus – La Juventus prova a stringere i tempi per Milinkovic-Savic. Trattativa in corso per il centrocampista serbo, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’. Ne stanno parlando a Malta, luogo dell’assemblea Eca in corso, il presidente bianconero Agnelli e quello della Lazio Lotito. Se non può essere Pogba, che sia Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio rimane il vero piano B […] ...

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : la Juventus avrebbe offerto 85 milioni di euro per De Ligt : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, l'esigenza principale di mercato della dirigenza bianconera riguarda sicuramente il settore difensivo. L'arrivo di Demiral dal Sassuolo (la Juventus ha sfruttato l'intesa con il club emiliano, il turco infatti era stato acquistato a gennaio in sinergia fra le due società) per 15 milioni di euro ha evidentemente arricchito la difesa, ma la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrale giovane ...

Calciomercato Juventus - il PSG avrebbe offerto 140 milioni per Ronaldo : Mentre la Juventus deve ancora annunciare il nuovo mister, continuano a circolare indiscrezioni su Cristiano Ronaldo, autore di un'ottima stagione in bianconero. Il portoghese si è ambientato quasi subito e ha dato il suo contributo con ventotto reti stagionali. Sia in campionato che in Champions League ha letteralmente dominato, anche se alla fine è arrivata la delusione contro l'Ajax. Stando alle ultime notizie trapelate, il campione ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...