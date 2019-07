Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio | questa volta tra Higuain e Zaniolo

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di “SportItalia”: Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l’attuale ingaggio su […] More

Inter - la questione Icardi si fa sempre più complicata : Napoli e Roma ci provano - ma la Juventus… : L’Inter ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere La questione Icardi si fa sempre più spinosa per l’Inter, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. AFP/LaPresse Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e ...

Juventus - Zaniolo è un’occasione : la Roma starebbe pensando alla cessione : E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme. Calciomercato Juventus, 60 milioni ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Il business delle plusvalenze : 717 milioni in un anno. Un terzo tra Juve e Roma : Oggi, su Repubblica, il business delle plusvalenze. “La parola magica del mercato: il tappeto sotto cui il calcio italiano nasconde il rosso della propria gestione, contraltare indispensabile ai costi in continua crescita delle squadre attanagliate da un “rosso” di 200 milioni l’anno e 4 miliardi di debiti”. I club di Serie A, tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, ne hanno fatte registrare 717 milioni. Un terzo di questi sono ...

Calciomercato martedì 2 luglio : Inter - arriva Sensi e rispunta Barella. Juve-Bonucci - sarà addio? Roma forte su Higuain : Calciomercato 2 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi martedì 2 luglio JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero valutando attentamente la possibilità di dire addio a Bonucci. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato martedì 2 ...

Calciomercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

Juventus - Luca Pellegrini saluta la Roma : “ne esco da persona matura - ma avrei voluto più gioie” : Il nuovo giocatore della Juventus ha salutato sui social la sua vecchia società, ringraziandola per averlo fatto crescere Luca Pellegrini è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Juventus, suo nuovo club dopo lo scambio con la Roma che ha coinvolto Leonardo Spinazzola. JOE KLAMAR / AFP Prima di concentrarsi però su questo capitolo importante della propria carriera, il giovane terzino ha voluto ringraziare il club ...

Calciomercato domenica 30 giugno : Perin verso Firenze. Juve - fatta per De Ligt. Roma - c’è Higuain : Calciomercato 30 giugno- Ecco tutte le trattative di mercato relative ad oggi domenica 30 giugno. MILAN– Caccia ad un trequartista di ruolo. Piace Ceballos, ma il fantasista spagnolo sarebbe pronto ad auto-confermarsi al Real Madrid. Praet opzione reale e concreta, mentre si complica la pista Torreira. INTER– Lukaku e Dzeko hanno iniziato a seguirsi su […] L'articolo Calciomercato domenica 30 giugno: Perin verso Firenze. Juve, ...

Juventus e Roma - lo scambio di terzini : Pellegrini e soldi ai bianconeri per Spinazzola : scambio di terzini tra Roma e Juventus. Giallorossi e bianconeri hanno deciso di confezionare l'operazione che porterà Leonardo Spinazzola alla corte di Fonseca e Luca Pellegrini a quella di Sarri. L'ex atalantino ha già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart nella mattinata di sabato. I biancon

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

