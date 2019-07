“Italia Paese più termale d’Europa”

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Margherita di Savoia, 7 lug. (AdnKronos) – Federterme celebra i suoi 100 anni con ‘Terme Aperte”. A Margherita di Savoia (BT), località pugliese sede di un importante stabilimento, il presidente dell’associazione degli imprenditori del settore Costanzo Jannotti Pecci ha sottolineato le trasformazioni che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo e gli obiettivi per il futuro: ‘Questi 100 anni coincidono con una serie di novità che sottolineano il traguardo che il nostro sistema di rappresentanza ha raggiunto. è di questi giorni l’inserimento del turismo sanitario tra gli asset strategici per il rilancio dell’industria del turismo italiano. Un turismo sanitario vede nel termalismo uno dei suoi asset più importanti e non è un caso che Federterme da anni perseguiva questo obiettivo, raggiunto già con la direttiva comunitaria che ha ...

