Inzaghi | “Ho sentito Ancelotti appena ho firmato con il Benevento”

(Di domenica 7 luglio 2019) Il nuovo allenatore del Benevento, Filippo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno. Il tecnico dichiara che l’amicizia di lunga data con Pasquale Foggia e la grande stima che li lega ha sicuramente influito nella sua scelta per la panchina, ma che a convincerlo è stato soprattutto l’approccio del presidente Vigorito: “Era da tempo che mi faceva la corte e, nonostante l’esperienza negativa di Bologna, è tornato a cercarmi con insistenza anche quest’estate. A colpirmi è stato soprattutto il fatto che, quando ci siamo visti a cena, non mi ha chiesto di conquistare la Serie A ma semplicemente di renderlo orgoglioso della sua squadra. Dopo l’esonero di Bologna non mi interessava la categoria, quanto piuttosto trovare un ambiente che credesse in me. Qui a Benevento l’ho trovato e per questo non vedo l’ora di iniziare”si aspetta un campionato ...

