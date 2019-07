Il Tempo | De Rossi lascia il calcio giocato

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Secondo quanto scrive Il, Daniele Deavrebbe scelto di non continuare la sua carriera da calciatore. Manca ancora l'ufficialità, ma queste sono le indiscrezioni che filtrano da Roma. Una decisione sofferta, nonostante siano arrivate all'ex capitano giallorosso diverse offerte. Da quella del Boca Juniors e del Flamengo al Los Angeles Fc, che però lo avrebbe preso da gennaio. In Italia, invece, l'opzione più concreta è stata per un po' quella Fiorentina. L'unica cosa che resta è un possibile futuro in Nazionale, come vice di Mancini o nello staff, anche se la prospettiva non lo ha mai convinto fino in fondo.

