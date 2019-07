Il Segreto | trame Spagna | Emilia e Alfonso potrebbero tornare a Puente Viejo

Il Segreto - trame Spagna : Isaac e la Laguna decidono di sposarsi dopo la morte di Antolina : L’uscita di scena di un personaggio femminile dello sceneggiato iberico Il Segreto segnerà un'importante punto di svolta della trama. Gli spoiler degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana rivelano che Isaac Guerrero ed Elsa Laguna saranno liberi di vivere il loro amore. Quest’ultima riceverà una proposta di matrimonio dal falegname dopo aver appreso che l'intervento al cuore è perfettamente riuscito e che con la ...

Il Segreto - trame Spagna : il Mesia fa credere al Leal di aver ucciso l’assassino di Adela : Un nuovo colpo di scena catturerà l'attenzione dei fan dello sceneggiato “Il Segreto”, nelle puntate spagnole della prossima settimana. Il malvagio Fernando Mesia, tenderà un orribile inganno a Carmelo Leal. Il figlio del defunto Olmo dopo aver spinto l’amico di Severo Santacruz a vendicare la morte di Adela, cioè ad uccidere Esteban Fraile, si renderà protagonista di un gesto inaspettato. L’ex marito di Maria Castaneda metterà fine alla vita ...

Il Segreto - trame Spagna : la salute di Elsa migliora - Lola è un'assassina : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato iberico che in Italia continua a macinare ascolti sempre più alti su Canale 5. Nelle puntate in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, Prudencio scoprirà da Donna Francisca che Lola ha ucciso un uomo, mentre la salute di Elsa migliorerà progressivamente giorno dopo giorno, suscitando la gioia di Isaac. Lola ha ucciso una persona Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda in ...

Il Segreto - trame iberiche : Carmelo rischia la vita - Lola accusata di essere un’assassina : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sulla soap opera iberica “Il Segreto”. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Carmelo Leal rischierà di morire per vendicare il decesso della moglie Adela. Il fedele amico di Severo Santacruz riceverà uno sparo da Esteban Fraile, l’uomo che ha causato il tragico incidente stradale della sua amata. Per fortuna il sindaco di Puente Viejo dopo aver lottato tra la ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando spara a Carmelo e manipola Maria contro Raimundo : Tanti colpi di scena accadranno nelle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna. Se Prudencio Ortega scoprirà che Lola è un'assassina, Fernando Mesia tenderà una trappola contro Carmelo Leal e manipolerà Maria Castaneda contro i suoi parenti. Il Segreto, puntate spagnole: Lola è un'assassina Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli in onda dall'8 al 12 luglio in Spagna, rivelano che Fernando ...

Il Segreto - Prudencio è in fin di vita : anticipazioni trame dall’8 al 12 luglio : Cinque episodi in sette giorni, nuova settimana e nuova infornata delle intricate storie de Il segreto, la storica soap opera spagnola – che tra le altre cose ha reso celebre nel ruolo di Pepa la bella Megan Montaner, attiva anche in Italia – che viene trasmessa da sei anni sulle reti Mediaset e appassiona tantissimi spettatori. Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...

Il Segreto - trame : Isaac si ferisce gravemente al braccio - Elsa lo salva : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che ogni giorno tiene incollati agli schermi televisivi quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, Isaac Guerrero resterà coinvolto in un brutto incidente durante una giornata lavorativa. Sarà proprio Elsa Laguna a prestargli le prime cure in seguito all'assenza del dottor Zabaleta e di Alvaro. Il ...

Trame Il Segreto al 12 luglio : la Laguna medita di andarsene dal paese di Puente Viejo : Nuovi episodi con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 8 per arrivare fino a venerdì 12 luglio fanno notare che Hipolito e Onesimo vivranno un momento di felicità. I due saranno orgogliosi del fatto che il loro esperimento secondo cui una misteriosa pozione farebbe tornare la memoria, si è dimostrato vincente. Julieta e Saul invece dovranno ...

Il Segreto - trame spagnole : Isaac rimane vedovo - Prudencio non perdona Lola : Ennesimo colpo di scena nelle puntate iberiche della soap opera “ll Segreto”. I telespettatori spagnoli questa settimana assisteranno ad una terribile scena che vedrà protagonisti Isaac Guerrero e la moglie Antolina Ramos. Dopo la drammatica morte di Maria Elena, la neo sposa di Fernando Mesia, e della maestra Adela deceduta a causa di un incidente stradale, ci sarà l’ennesimo lutto. Questa volta a perdere la vita sarà la rivale in amore di Elsa ...

Il Segreto - trame al 12 luglio : Isaac geloso di Elsa - Alvaro aggredito da alcuni uomini : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica punta di diamante di Canale 5. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Fernando Mesia accetterà di rimanere alla Casona, mentre Isaac Guerrero dimostrerà una cocente gelosia nei confronti di Elsa Laguna e Alvaro Fernandez. Proprio quest'ultimo verrà massacrato di botte da alcuni uomini. Il Segreto: Fernando resta alla Casona Le anticipazioni de Il Segreto, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Hipolito e Onesimo sono felici nel constatare che la “pozione” per far ritornare la memoria funziona. Julieta e Saul cercano di sfuggire ai colpi di fucili fatti esplodere da Lamberto Molero e i suoi complici; l’arrivo della guardia civile, chiamata da Mauricio e Prudencio, risolve la situazione. Alvaro chiede ad Elsa di restare ancora ...

Il Segreto - trame Spagna : Antolina ruba un'arma da fuoco per uccidere Isaac : Antolina Ramos è la protagonista per eccellenza delle puntate de Il Segreto appena andate in onda in Spagna. La donna, in condizioni di estrema difficoltà, deciderà di pianificare un ultimo folle piano contro Isaac Guerrero e Elsa Laguna. Il Segreto: Elsa smaschera la rivale Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate attualmente in onda in Spagna, si soffermano su Antolina (Maria Lima), l'antagonista per eccellenza della Laguna nello ...

Il Segreto trame Spagna al 5/7 : il piano di Mesia è quello di distuggere Puente Viejo : Nelle puntate spagnole della soap opera il segreto, in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio, Fernando Mesia da Cuba si metterà in contatto con un uomo sconosciuto con l'obiettivo di far saltare in aria Puente Viejo. In particolare, secondo le ultime anticipazioni della soap opera in onda su Antena 3, Mesia offrirà il suo aiuto a Carmelo e Severo per vendicare il decesso della maestra Adela, ma poi dimostrerà quali sono le sue vere ...

Trame Il Segreto : Matias si scaglia contro Antolina che parla male della Laguna : Nuovi intrighi con la soap opera spagnola 'Il segreto' che, dal 2013, viene trasmessa in Italia tutti i giorni della settimana attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno dall'1 al 5 luglio rivelano che Elsa sarà protagonista di un confronto con il dottore che farà delle pesanti accuse verso di lei provocando la rabbia della Laguna. Continuerà il mistero intorno alla sparizione dell'Uriarte nel ...