Il Segreto | anticipazioni | SAUL | ecco chi vuole uccidere e perché

Il Segreto - anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Prudencio sta per spirare : Le nuove anticipazioni Il Segreto riferite alle puntate in onda dall’8 al 12 luglio 2019 su Canale 5 si concentrano sull’ennesimo dramma che colpirà gli Ortega. Durante uno scontro a fuoco, Prudencio verrà ferito gravemente dal perfido Molero e le sue condizioni di salute peggioreranno a vista d’occhio. Mauricio non esiterà ad informare Saul e Julieta che Prudencio sta per spirare. Intanto, crescerà l’intesa tra Elsa e Alvaro, facendo infuriare ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Fernando progetta di distruggere Puente Viejo : Il Mesia ha un pericoloso progetto: cancellare definitivamente Puente Viejo e i suoi abitanti dalla faccia della terra!

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : Adela rischia di morire : Il Segreto, Anticipazioni 8-12 luglio: Alvaro inganna Elsa Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni pomeriggio si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settiamana svelano che Adela rischierà di morire. Sarà un duro colpo per Carmelo. Maria ha instaurato un legame speciale con Fernando, Donna Francisca non è contenta. Elsa decide di aiutare ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : un’assassina si nasconde a Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: un’omicida colpirà molto presto? I cittadini di Puente Viejo potrebbero essere in pericolo Si nasconde un’assassina a Puente Viejo. Chi è? Non è la prima né l’ultima, ovviamente, e non è detto che si sia trasferita nella paesino degli infiniti misteri con cattive intenzioni. Tutti si chiederanno chi sia stato […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: un’assassina si ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : tornano EMILIA e ALFONSO??? : Buone notizie per i fan di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (Fernando Coronado), personaggi storici de Il Segreto. In base ad alcuni indizi apparsi sul web, tutto sembra andare in un’unica direzione: i coniugi torneranno presto ad affacciarsi nelle storie ambientate a Puente Viejo. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione. Il Segreto, news: la storia Instagram di Sandra Alcune settimane fa, Sandra Cervera – ...

Il Segreto - anticipazioni Spagna : il Guerrero chiede la mano di Elsa : Arriva una bella notizia dalle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'8 al 12 luglio. Isaac Guerrero chiederà la mano di Elsa Laguna grazie alla complicità di Matias Castaneda. Il falegname, infatti, deciderà di iniziare una nuova vita insieme all'amata dopo essersi messo l'incubo di Antolina Ramos alle spalle. Il Segreto: Marcela aiuta Isaac a saldare i debiti Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dagli episodi in programma prossima ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Ecco chi è il vero responsabile degli attentati di Puente Viejo : I sospetti sull'esplosione a villa Montenegro erano ricaduti su Severo, quelli sul sabotaggio all'auto di Adela su Fernando. Ma Raimundo e Irene scoprono un nome che scagiona entrambi...

Il Segreto - Anticipazioni Puntate Spagnole : Antolina Smascherata da Elsa ed Isaac! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: attraverso un piano ben studiato, Elsa ed Isaac riescono a far confessare alla crudele Antolina i suoi crimini! Anticipazioni Il Segreto: la trappola di Isaac ed Elsa per incastrare Antolina funziona alla grande. Lei, furibonda ed in preda al delirio, sfugge però alla Guardia Civile! Puntate al cardiopalma promettono le Anticipazioni Il Segreto sulle Puntate Spagnole! Elsa ed Isaac metteranno in atto ...

Il Segreto - anticipazioni dall'8 al 13 luglio : Elsa vuole lasciare Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dall'8 al 13 luglio, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati del popolarissimo sceneggiato spagnolo che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler, infatti, vedranno come protagonista Elsa, la quale si ritroverà protagonista di un flirt con un nuovo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez. Non solo, la stessa Laguna ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 8 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1991 de Il SEGRETO di lunedì 8 luglio 2019: Lamberto e i suoi uomini armati circondano la casa e ordinano a Saul e Julieta di uscire. Quando il peggio sembra ormai giunto, fortunatamente arrivano Carmelo e Severo insieme alla Guardia Civile. Tuttavia non è finita qui: nel corso dell’arresto, Lamberto sottrae un’arma alla guardia e colpisce gravemente Prudencio, le cui condizioni sono destinate ad aggravarsi ...

Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 luglio : Prudencio salva la vita di Julieta : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Prudencio gravemente ferito per salvare Julieta, il gesto di Saul Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana, Julieta e Saul cercano di ripararsi dai colpi di fucili degli uomini di Molero. Mauricio e Prudencio riescono a mettere in salvo la situazione, chiamando la guardia civile. Lamberto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 luglio: Prudencio salva ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero : Carmelo e Don Berengario correranno in soccorso di Julieta e per vendicarla dell'abuso subito, spareranno a Eustaquio e Lamberto, uccidendoli.

Il Segreto - Prudencio è in fin di vita : anticipazioni trame dall’8 al 12 luglio : Cinque episodi in sette giorni, nuova settimana e nuova infornata delle intricate storie de Il segreto, la storica soap opera spagnola – che tra le altre cose ha reso celebre nel ruolo di Pepa la bella Megan Montaner, attiva anche in Italia – che viene trasmessa da sei anni sulle reti Mediaset e appassiona tantissimi spettatori. Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA ...

Il Segreto - rumor spagnoli : dopo ADELA e ANTOLINA - chi muore? [anticipazioni] : Le attuali puntate spagnole de Il Segreto sono all’insegna dell’alta tensione: dopo le morti di ADELA (Ruth Llopis) e ANTOLINA (Maria Lima), andate in onda di recente nella penisola iberica, qualcun altro potrebbe infatti lasciare la telenovela in maniera definitiva. Anche se per ora si tratta di rumor, e non di anticipazioni vere e proprie, cerchiamo un po’ di fare chiarezza sulla vicenda. Il Segreto, spoiler: ecco come sono ...