Il premio Strega Scurati | «L’obiettivo di M - Il figlio del secolo? Riportare a terra il

'M. Il figlio del secolo' di Scurati si aggiudica il premio Strega : Il Premio Strega 2019 è stato vinto da Antonio Scurati, grazie al'opera intitolata M. Il figlio del secolo, edita da Bompiani. Lo scrittore italiano aveva partecipato altre due volte all'ambito Premio, la prima nel 2009 e la seconda nel 2014, arrivando in entrambi i casi al secondo posto. Stavolta, però, l´autore ha vinto il concorso, per merito del libro che ha come personaggio principale Benito Mussolini, il fondatore del fascismo....Continua ...

premio Strega : Franceschi (Grafica Veneta) - 'nella notte ristampa di M' : Padova, 5 lug. (AdnKronos) - Dopo un testa a testa fino a tarda sera, il Premio Strega giunto alla 73^ edizione e' andato ad Antonio Scurati con "M" edito da Bompiani. "Che fosse il favorito - dice Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta Spa - si intuiva, ma fino all'ultimo minuto non si sa m

premio Strega - vince Antonio Scurati con M – il figlio del secolo. La serata televisiva (come al solito) arrabattata e imbarazzante : Antonio Scurati con M – il figlio del secolo (Bompiani) ha vinto il Premio Strega 2019. Vittoria a mani basse e senza grande concorrenza nel quintetto di finalisti. Perché il suo avversario più accreditato alla vigilia, Marco Missiroli con Fedeltà (Einaudi), è stato come sacrificato sull’altare Mondadori con la promozione in corsa di Benedetta Cibrario e del suo seppur eccellente elegante e mimetico romanzo storico Il rumore del mondo ...

premio Strega 2019 - Hitler e Mussolini eroi letterari di questi tempi confusi : Antonio Scurati ha vinto l’edizione 2019 del Premio Strega con M. Il figlio del secolo (Bompiani). L’autore sale sul podio alla terzo tentativo, nei precedenti due si era posizionato secondo. Il suo romanzo è uno sguardo ravvicinato sugli anni della nascita e dell’ascesa del fascismo, dal 2 marzo 1919 in cui a Milano vennero fondati i Fasci da combattimento, al discorso in Parlamento, il 3 gennaio 1925, in cui Mussolini si assunse la ...

Il romanzo “è democrazia” dice Antonio Scurati - premio Strega 2019 : Il Premio Strega gli era sfuggito già due volte, di pochissimo, nel 2009 e nel 2014. Deluso, si era concentrato sul suo nuovo progetto, una trilogia sul fascismo e su Benito Mussolini: non un saggio storico, ma un romanzo, in cui però Antonio Scurati voleva che ogni dialogo, ogni dettaglio si basass

Fine della persecuzione. Antonio Scurati vince il premio Strega : Finalmente per Antonio Scurati il Premio Strega non è più “una persecuzione”, come ci disse qualche giorno fa a Parigi, alla presentazione della Cinquina dei finalisti, lui che per due volte è stato candidato senza mai vincere (in una delle due, perse per un solo voto). “Non lo faccio per il successo, che in molti casi è il participio passato del verbo succedere, ma per la gloria”, ...

premio Strega 2019 : la vittoria di Antonio Scurati con «M. Il figlio del secolo» : Addio Fantasmi (di Nadia Terranova)M - Il figlio del secolo (di Antonio Scurati)La straniera (di Claudia Durastanti)Il rumore del mondo (di Benedetta Cibrario)Fedeltà (di Marco Missiroli)Previsioni rispettate con ampio margine. Il Premio Strega 2019 è andato ad Antonio Scurati con M. Il figlio del secolo edito da Bompiani, romanzo storico sull’ascesa di Mussolini e sulla conquista del potere da parte del fascismo. Il volume di oltre 800 ...

premio Strega 2019 - vince Antonio Scurati : Da Patria nasce Patria : Antonio Scurati vince il Premio Strega 2019 con M. Il figlio del secolo (Bompiani), romanzo storico sull'ascesa di Mussolini e sulla conquista feroce del potere da parte del fascismo. Più di 120 mila copie vendute e un grande successo di critica. Per l'occasione, riprendiamo una riflessione dello scrittore napoletano intorno al concetto di Patria, paternità e maternità pubblicata sul numero di marzo di GQ. Da Patria nasce Patria di Antonio ...

