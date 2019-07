Il periodo buio di Kekko Silvestre dei Modà | Ultrasuoni e il successo pop di Ultimo

optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019)deiracconta il suo: "Tornavo a casa e mia figlia si nascondeva dietro alle gambe della mamma. Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il frontman deispiega ildi pausa del gruppo, un silenzio assoluto durato due anni.Il grande, concerti negli stadi, poi una pausa silenziosa.ora la spiega, tra le paure di un essere umano come tutti, che ha fatto della musica il suo mestiere e la sua ragione di vita. Racconta un evento a Livorno, in cui aveva la testa da un'altra parte. Lì ha capito che era giunto il momento di riprendere in mano la sua vita, non poteva continuare così. Era diventato succube del suo stesso sogno, di queltravolgente che si infrangeva sulla sua famiglia come la peggiore ...

