Il Napolista in lutto per Antonio Patierno

(Di domenica 7 luglio 2019)non c’è più. Ci vorrebbero pagine e pagine per riassumere la sua carriera di giudice. Presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione. Noi qui vogliamo ricordarlo soprattutto come una persona speciale, deliziosa, sempre garbata e attenta. Un grandissimo tifoso del Napoli e un sostenitore della prima ora delcon il figlio Francesco e il nipote Bruno. La prima volta ci incontrammo addirittura nella redazione del Riformista, in via delle Botteghe Oscure, dove venne a trovarci per conoscere di persona Fabrizio d’Esposito e me.aveva già ottant’anni ma era letteralmente un ragazzino. Aveva una passione che è difficile descrivere, oltre a una vitalità e a una condizione fisica che gli consentiva di giocare a tennis anche a discreti livelli. Con lui ho vissuto lunghe e mai noiose conversazioni telefoniche, caratterizzate da un ...

