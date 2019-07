Il Manchester United si espande in Cina | a Pechino il primo Experience Center

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United : Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba.“powered by Goal”Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il Manchester United sarebbe pronto a fare concreti passi ...

Manchester United - Pogba convocato regolarmente per la tournée in Australia : Juventus e Real Madrid lo sognano ma il Manchester United si tiene stretto Pogba: il francese partirà con i compagni per la tournée in Australia. Che Paul Pogba sia il grande sogno di Juventus e Real Madrid è risaputo da tempo. Al momento però il Manchester United , proprietario del suo cartellino, sembra intenzionato a tenerselo stretto. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer , ha così convocato il centrocampista ...

Calciomercato Inter – Confronto con il Manchester United per Lukaku : ecco i margini della trattativa : L’Inter pronta ad incontrare il Manchester United per dare un’accelerata all’affare Lukaku: differenza di 15 milioni fra le parti Nei prossimi giorni Inter e Manchester United si siederanno allo stesso tavolo per discutere dell’affare Romelu Lukaku. I nerazzurri sono convinti di voler portare il bomber belga a Milano, e i Red Devils non sembrano opporsi ad una sua cessione, a patto che vengano rispettate le richieste economiche fatte dalla ...

Raiola esce allo scoperto : “Il Manchester United sa che Pogba vuole andare via” : “Tutti all’interno del club, dal manager ai proprietari, conoscono i desideri di Paul”. A dirlo è Mino Raiola, agente di Paul Pogba, in un’intervista al quotidiano britannico The Times. “Tutti conoscono la volontà di Paul di andare via, siamo in procinto di farlo, tutti sanno quali sono i sentimenti di Paul”, ha aggiunto. Raiola ha fatto capire che Pogba non dovrebbe presentarsi nel tour pre-stagionale ...

Paul Pogba - il Manchester United esce allo scoperto : fissato il prezzo per il francese! : Il Manchester United esce allo scoperto e si esprime: fissato il prezzo per Paul Pogba. Come riferisce ‘As’, il club inglese ha parlato: per la cessione del francese ci vogliono non meno di 135-140 milioni. Come metro di paragone, infatti, sarebbero stati presi gli oltre 127 milioni pagati dall’Atletico Madrid per assicurarsi Joao Felix dal Benfica. Su Pogba resta forte l’interesse del Real Madrid e in particolare ...

Calciomercato Manchester United - Bruno Fernandes nel mirino : via libera per Pogba? : Il Manchester United piomba su Bruno Fernandes, che lo Sporting valuta oltre 55 milioni di euro: l'agente del giocatore è già in Inghilterra. Dopo l'ultima deludente stagione il Manchester United è pronto a ripartire con il solito importante mercato: nel mirino dei Red Devils è finito Bruno Fernandes, gioiello dello Sporting che piace anche ad altre big in Europa.Secondo quanto riferito da 'Sky ...

Calciomercato Juventus - si valuterebbe lo scambio Mandzukic-Darmian col Manchester United : Sono già arrivate importanti operazioni di mercato per la Juventus in questo inizio luglio: dopo Ramsey dall'Arsenal, la Juventus ha ufficializzato gli acquisti del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma e di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. In questa giornata del 4 luglio sono previste le visite mediche di Gianluigi Buffon che quindi diventerà probabilmente il secondo portiere della ...

De Gea - la stampa inglese è sicura : il portiere rinnoverà con il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] : CALCIOMERCATO – L’avventura di David De Gea nel Manchester United sembra proprio destinata a proseguire. Ne è convinto il Times che svela un accordo per il rinnovo. Il portiere, in scadenza nel 2020, prolungherà il contratto fino al 2023 a 15 milioni a stagione.L'articolo De Gea, la stampa inglese è sicura: il portiere rinnoverà con il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Il Manchester United torna su Pes : ufficiale l’accordo con Konami : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una solida e duratura partnership con il Manchester United. “Konami è estremamente orgogliosa di collaborare a stretto contatto con Ie più importanti squadre di calcio e il Manchester United rappresenta uno dei più famosi e prestigiosi club calcistici mondiali,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director […] L'articolo Il Manchester United torna su Pes: ufficiale ...

Calciomercato Inter - riparte la caccia a Lukaku : presto un nuovo incontro con il Manchester United : Il club nerazzurro presto partirà nuovamente all’assalto dell’attaccante belga, per il quale verrà fissato un nuovo incontro con il Manchester United L’Inter non molla Romelu Lukaku, il club nerazzurro in queste ore si rimetterà a caccia dell’attaccante belga, individuato come profilo ideale per l’attacco di Antonio Conte. Dopo un piccolo rallentamento dei giorni scorsi, oggi Ausilio conta di compiere qualche ...

Inter - possibile affondo per Lukaku : sarebbe previsto un incontro con il Manchester United : L'Inter ha cominciato a muoversi ufficialmente nella sessione estiva di calciomercato. Ieri, nel primo giorno utile, i nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Diego Godin, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, e quello di Valentino Lazaro, preso dall'Hertha Berlino per venti milioni di euro. Quest'oggi potrebbe arrivare anche l'annuncio di Stefano Sensi che arriverà in prestito dal ...

Manchester United - ufficiale l’arrivo di Wan-Bissaka : la cifra è clamorosa : Il giovane difensore del Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka ha firmato un contratto per cinque stagioni con il Manchester United. Ad annunciarlo i Red Devils sui propri canali ufficiali. Secondo diversi media britannici, l’importo del trasferimento è di circa 56 milioni di euro compresi i bonus. Il 21enne terzino destro è il secondo acquisto del manager Ole Gunnar Solskjaer, dopo l’ala dello Swansea Daniel James. Calciomercato, ...

Calciomercato Inter - si insiste con il Manchester United per Lukaku : segnali d’apertura degli inglesi : La società nerazzurra ha pronta la prima offerta per Lukaku, che a prima vista soddisferebbe il Manchester United L’Inter fa sul serio per Romelu Lukaku, il club nerazzurro ha pronta la prima offerta da recapitare al Manchester United, proprietario del cartellino dell’attaccante belga che piace molto ad Antonio Conte. Il presidente Zhang ha intenzione di mettere sul piatto 70 milioni di euro, suddivisi in dieci di prestito ...