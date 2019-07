Il Giornale | Se Icardi facesse vincere lo scudetto al Napoli Conte perderebbe la faccia

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Sedovesse far parte dell’attacco deldi Ancelotti, scrive Il, chi rischierebbe di più sarebbe. Con l’argentino accanto a James Rodriguez, “ildiventerebbe davvero squadra da corsa”. Certo, i nerazzurri potrebbero usufruire della fantasia di Insigne, “un genere calcistico che all’Inter manca da una vita”, ma seservisse alper conquistare il sogno che manca da anni, ovvero lo, sarebbe proprioa perderci la, per averlo sbattuto fuori dalla porta a vantaggio di una concorrente. “A quel punto gli scettici nerazzurri di oggi (per esempio Moratti e Mazzola) e i barricadieri della guerra al malato “forse immaginario”, tornerebbero sulla stessa barricata. Esarebbe il miglior bersaglio”. L'articolo Il: Seloal ...

