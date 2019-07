huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) Ottantottoe 651mila euro vinti. Finisce con questo traguardo l’esperienza a, programma su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, di Nicolò. Il ragazzo di 20 anni, soprannominato dal conduttore “il”, è rimasto in carica per oltre 3 mesi e ieri ha dovuto cedere il testimone.Visibilmente emozionato, Nicolò ha ringraziato tutti coloro che hanno seguito il suo percorso: ”È un pianto di gioia, è stato bellissimo, ringrazio la produzione, tutti, ma te in particolare. Non posso che essere grato a tutti voi. Complimenti a tutti gli sfidanti e in particolare a Francesco”.Anche Gerry Scotti ha versato qualche lacrima: “Sono emozionato anch’io come spesso accade, è un momento che non avrei mai voluto celebrare, ma è la regola: “The show must go on”. Rivedremo ...

HuffPostItalia : Il campioncino di Caduta Libera ha perso. Nicolò Scalfi esce dal gioco dopo 88 puntate - blogtivvu : Il #campioncino di #CadutaLibera, #NicolòScalfi, ieri è stato eliminato: lacrime anche per Gerry Scotti - VIDEO - EmanueleAnsel : -