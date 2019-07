I trafficanti sono favoriti dalle politiche di questo governo ' Alex' sfida

agi

(Di domenica 7 luglio 2019) Aggiornato alle ore 14,53 del 7 luglio 2019. "Idi, perchépagati due volte in Libia: innanzitutto dalitaliano che ha rifinanziato una missione allucinante, in quanto queste miliziequelle che ogni tanto si travestono da Guardia costiera, ricatturano le persone e le riportano nei centri.pagati indirettamente dalitaliano e direttamente dai migranti". Lo ha detto la portavoce di Mediterranea saving humans, Alessandra Sciurba, incontrando i giornalisti al molo Favaloro di Lampedusa dove si trova il velierosotto sequestro. "Abbiamo due navi sotto sequestro, la multa del decreto di sicurezza bis da pagare oltre alle spese legali. Siamo in grande difficoltà e non abbiamo grandi finanziatori. Ci serve un aiuto enorme. Di certo non abbiamo nessuna intenzione di fermarci". ...

matteosalvinimi : Le Forze dell’Ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la “giustizia” tollererà l’illegal… - RaiNews : Nave #Alex di Mediterranea rompe il blocco per andare a #Lampedusa. #Salvini: 'La nave a quest'ora sarebbe già arri… - Linkiesta : Il virus del cattivismo ha infettato tutto il Paese. Non ci sono prove, non ci sono dati: ma tutti obbediscono alla… -