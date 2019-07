I 120 anni della Fiat - Come eravamo - FOTO GALLERY

Fiat - Un francobollo per celebrare i 120 anni di storia : Per celebrare i 120 anni della Fiat il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario che sarà disponibile in 400.000 esemplari. La protagonista è la 3,5 HP del 1899, la prima vettura commercializzata dalla Fabbrica Italiana Automobili Torino. Il bozzetto è stato curato dal Centro Stile Fiat.Il precedente della 500 nel 2017. Non è la prima volta che la Fiat celebra la propria storia attraverso il mondo della filatelia. Nel ...

Vivere 120 anni - guarire dal diabete con integratori : “Pericoloso fenomeno anti-scienza scuote il panorama italiano” : L’Associazione Medici Diabetologi (AMD), che “già da tempo aveva espresso forte preoccupazione per la crescente popolarità del giornalista Adriano Panzironi, denunciando la sua attività alle Istituzioni, oggi insieme a Fondazione AMD e diabete Italia Onlus (che riunisce associazioni di pazienti e società scientifiche, oltre ad AMD, anche SIEDP, SIMG, OSDI, diabete Forum, ANIAD e AGD Italia), ribadisce la propria contrarietà verso ...

Esiste davvero una dieta che consente di vivere fino a 120 anni? Gli esperti fanno chiarezza : Esistono diete che permettono di vivere fino a 120 anni? Sui giornali e soprattutto in alcune trasmissioni televisive si è parlato molto di una dieta ormai popolare che si inserisce nell’ampio filone delle diete a basso consumo di carboidrati, identificati come causa di molte malattie. “La proposta raccomanda di eliminare i carboidrati e di assumere costosi integratori a base di spezie commercializzati tramite la società ...

Panzironi - il guru che promette di curare cancro e far vivere fino a 120 anni potrà presentare la sua dieta al Palazzo dell’Eur : Dopo una multa dell’Agcom di 264mila euro perché la sua tv, Life 120 channel, “ha trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, una denuncia da parte dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Adriano Panzironi si presenterà il 30 giugno al Palazzo dello sport dell’Eur, a Roma, per divulgare un regime alimentare a base di ...

Condannato a 120 anni di carcere! Pedofilo ha violentato una bambina almeno 100 volte : Steven Douglas Crook Jr, un uomo di Bloomfield, nello stato dell'Iowa, di 29 anni, è stato Condannato a 120 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di una ragazza dalla più tenera infanzia e fino all'età di sei anni. la sentenza è stata pronunciata dai giudici tre giorni fa ed è quella della massima pena per questo genere di reati.

De Laurentiis : 'Juve va avanti da 120 anni con stessa società - sono sempre stati aiutati' : In questo finale di stagione, il presidente del Napoli, De Laurentiis, è stato spesso ospite in varie emittenti radiofoniche: ha avuto modo di parlare del suo Napoli e del secondo posto che il massimo dirigente campano ritiene un traguardo prestigioso per la sua società. Come sappiamo, la rivalità fra Juventus e Napoli prosegue oramai da anni, sin dai tempi di Maradona e Platini: attualmente le due squadre sono indubbiamente le più forti ...

Opel : 120 anni nel segno della sicurezza : Opel costruisce auto dal 1899, quando dalla catena di montaggio uscì la prima “Patentmotorwagen System Lutzmann”. Nel 2019 Opel festeggia i 120 anni di produzione automobilistica e 120 anni di innovazioni. Il marchio tedesco vanta una lunga tradizione nel rendere accessibili al grande pubblico i più elevati livelli di sicurezza. Tecnologie telaistiche e sistemi di ritenuta all’avanguardia […] L'articolo Opel: 120 anni nel segno ...