Guerre rare | ossia la lotta per la supremazia delle miniere

ilfoglio

(Di domenica 7 luglio 2019) Quello dei metalli estratti dalle terre– il gruppo di diciassette minerali necessari alla filiera elettronica e digitale e all’industria ad alto contenuto tecnologico come il litio, il rame e il cobalto – sta diventando il filone geopolitico che lega gli interessigrandi multinazionali e

AlexGrossato : RT @gabriele_moccia: Guerre rare, come l’Occidente sta perdendo la sua sovranità mineraria e la supremazia geopolitica sui metalli. Ne parl… - TigreAlessandro : RT @ECrivellaro: Guerre rare, come l’Occidente sta perdendo la sua sovranità mineraria e la supremazia geopolitica sui metalli. Analisi d… - ECrivellaro : Guerre rare, come l’Occidente sta perdendo la sua sovranità mineraria e la supremazia geopolitica sui metalli. An… -