Grecia | urne chiuse | in testa i conservatori di Nea Dimokratia | Syriza ko | sipario

Grecia al voto - l’appello di Tsipras : “Non disertate le urne. Non lasciate questa decisione nelle mani di altri” : In una giornata torrida in cui molti greci probabilmente decideranno di andarsene in spiaggia, i principali leader politici hanno già votato e il premier Alexis Tsipras, dopo aver deposto la scheda in un seggio ateniese vuoto, ha invitato i connazionali (per la prima volta alle politiche votano anche i 17enni) a non astenersi “perché oggi decideremo il corso del Paese per i prossimi quattro anni. Lo dico in particolare ai giovani, che sono ...