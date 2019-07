Grecia | exit poll | i conservatori in testa di NeaDimokratia sono in testa con il 38-42%

Grecia - exit poll : conservatori al 38-42% : 18.08 Secondo i primi exit poll e in attesa dei risultati reali Nuova Democrazia ha distanziato Syriza di 10 punti. Al partito conservatore il 38-42% contro il 26,5-30,5% di Syriza. I socialdemocratici di Kimal, eredi del vecchio Pasok tra l'8 e il 6, seguiti dai comunisti di KKE, tra il 7 e il 5%. Confermate dunque le previsioni della vigilia.

Grecia - arriva il giorno delle elezioni : comunque vada è addio alla Grexit : ATENE - L’Inno alla Gioia di Beethoven si leverà martedì nell’antichissimo teatro di Erode Attico, sotto la bacchetta di Riccardo Muti che porta l’Orchestra Giovanile Cherubini di Ravenna ai...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | In Grecia vincono i conservatori : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Europee - exit poll Germania : Cdu al 27 - 5 - il secondo partito sono i Verdi al 20 - 5. In Grecia il centrodestra supera Siryza : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se sottoforma di exit poll, che sono comunque sondaggi. A partire dalla Germania dove il primo partito resta quello della Cdu della cancelliera Angela Merkel con il 27.5%, anche se c’è un discreto calo del 7,8%. Il secondo partito sarebbe quello dei Verdi, al 20,5 con un +9,8: secondo altri exit poll ...