Grecia al voto per le elezioni politiche anticipate | Tsipras verso la sconfitta

Grecia al voto - l’appello di Tsipras : “Non disertate le urne. Non lasciate questa decisione nelle mani di altri” : In una giornata torrida in cui molti greci probabilmente decideranno di andarsene in spiaggia, i principali leader politici hanno già votato e il premier Alexis Tsipras, dopo aver deposto la scheda in un seggio ateniese vuoto, ha invitato i connazionali (per la prima volta alle politiche votano anche i 17enni) a non astenersi “perché oggi decideremo il corso del Paese per i prossimi quattro anni. Lo dico in particolare ai giovani, che sono ...

Grecia - 10 milioni al voto per il Parlamento. Il vox : “Troppe aspettative da Tsipras” - “Delusi - ora cambiamento” : Quasi dieci milioni di greci sono chiamati oggi al voto per rinnovare il Parlamento. Per la prima volta senza la minaccia del default. Per i sondaggi Syriza, il partito della sinistra radicale, che con Alexis Tsipras guida il paese dal gennaio 2015, è dieci punti indietro Nea Demokratia. Il partito di centro destra è l’unico gruppo parlamentare sopravvissuto indenne al decennio di crisi ed è guidato da Kyriakos Mitsotakis, figlio ...

Grecia al voto : Atene, 7 lug. (AdnKronos) – Quasi 10 milioni di greci sono chiamati al voto per rinnovare il parlamento. I sondaggi prevedono una vittoria del capo dell’opposizione Kyriakos Mitsotakis, leader del partito conservatore ‘Nuova Democrazia’. E’ stato il suo successo alle elezioni europee del 26 maggio, con oltre nove punti di vantaggio sul partito di governo ‘Syriza’, a spingere il premier Alexis Tsipras a ...

La Grecia al voto chiede alternanza e promesse mantenute : Milano. La Grecia che vuole normalizzarsi ha perso il fascino della rivoluzione e ad Atene l’aria elettorale è rarefatta: pochi manifesti, pochi comizi, gli occhi rivolti verso la costa, dove ci sono i cantieri simbolo delle privatizzazioni senza le gru, enormi promesse di ripartenza ancora da mante

Grecia al voto - un paradosso chiamato Tsipras. Il papabile al Nobel rischia una pesante sconfitta : Paradossale destino, quello di Alexis Tsipras. Leader della sinistra costretto a gestire tra austerity e riforme imposte dalla Troika la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, papabile al Nobel per l'accordo sulla denominazione della Macedonia del nord ed ex antagonista con tanto di sacco a pelo oggi ricevuto dai maggiori leader mondiali, domani il premier greco rischia di incassare alle urne una sconfitta pesante, vedendosi sfilare il ...

Voto Grecia - in vantaggio centrodestra : 8.00 Per il Voto di domani in Grecia l'ultimo sondaggio di Pulse per Skai Tv conferma il centrodestra di Nea Dimokratia di Mitsotakis in forte vantaggio: 36% contro il 28% di Syriza. Se il sondaggio venisse confermato dal Voto, Nea Dimokratia otterrebbe la maggioranza assoluta in Parlamento, con 155 deputati su 300, cosa che suggellerebbe la fine dell'era Tsipras. Tuttavia, grava sull'esito delle elezioni l'incognita astensionismo e i 2 ...

Grecia al voto - la destra avanza. Per i sondaggi è finita l'era Tsipras : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, le elezioni di domenica in Grecia suggelleranno la fine di un’era. Quella di Alexis Tsipras. Al posto del leader di Syriza, diventato premier nel 2015 nel pieno della crisi economica della Grecia, gli analisti si aspettano la vittoria di Kyriakos Mitsotakis, capo di Nuova Democrazia ed esponente di una delle più note dinastie politiche del Paese. Un ritorno al passato, dunque? Non è ...