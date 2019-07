Grecia | 10 milioni al voto per il Parlamento Il vox | “Troppe aspettative da Tsipras”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) Quasi diecidi greci sono chiamati oggi alper rinnovare il. Per la prima volta senza la minaccia del default. Per i sondaggi Syriza, il partito della sinistra radicale, che con Alexis Tsipras guida il paese dal gennaio 2015, è dieci punti indietro Nea Demokratia. Il partito di centro destra è l’unico gruppo parlamentare sopravvissuto indenne al decennio di crisi ed è guidato da Kyriakos Mītsotakīs, figlio dell’ex primo ministro e zio dell’attuale sindaco di Atene . È stato il suo successo alle elezioni europee del 26 maggio, con oltre nove punti di vantaggio sul partito di governo Syriza, a spingere il premier Alexis Tsipras a convocare elezioni anticipate rispetto alla scadenza di settembre. Aperti alle sette di mattina (le sei in Italia), i seggi chiuderanno alle 19. Si vota in 59 circoscrizioni per eleggere i 300 deputati deldi ...

