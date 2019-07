Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett | secondo il CEO di Larian Studios

Google Stadia : per Phil Harrison saranno i provider a dover adeguare le proprie offerte : Phil Harrison, vice presidente e general manager di Google afferma che il limite di dati di una connessione non rappresenti un grosso problema per la piattaforma streaming Stadia.Durante un'intervista rilasciata a GameSpot, Harrison si è detto fiducioso riguardo ai provider che adegueranno le loro offerte."Gli ISP riescono ad anticipare i bisogni dell'utente e se guardiamo a ciò che è accaduto negli anni con le connessioni a consumo dopo ...

Sony non teme Google Stadia : console come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Google promette che i titoli acquistati su Stadia saranno vostri per sempre : Sulla carta Google Stadia potrebbe davvero rivoluzionare il mondo del gaming, tuttavia più passano i mesi e più aumentano i dubbi degli utenti, che giustamente vogliono vederci chiaro prima di valutare l'acquisto di un servizio di cui non è nemmeno prevista una beta.Come riporta IGN, molto utenti si sono infatti chiesti se i giochi acquistati saranno disponibili per sempre o se in qualche modo saranno presenti delle limitazioni, secondo il capo ...

Non ci sarà nessuna beta prima del lancio di Google Stadia : Se anche voi guardate con curiosità il progetto Google Stadia (piattaforma pensata per il gaming in streaming) e vorreste avere la possibilità di provarlo prima del lancio ufficiale, allora avrete una brutta sorpresa, la compagnia ha infatti annunciato che ci non ci sarà nessuna beta prima del lancio della nuova piattaforma.Come riporta Gamesradar, naturalmente bisogna ammettere che questo ha senso in quanto l'esperienza potrebbe (almeno sulla ...

Google Stadia è progettata per un utilizzo domestico : Google Stadia è stata la rivelazione dell'anno, ovvero l'entrata di Google nel competitivo mercato videoludico con un servizio interamente votata al gaming in streaming.Come riporta Playcrazygame emergono ulteriori dettagli su come si comporterà il servizio di Google, in particolare ora sappiamo che Stadia è stata progettata per un utilizzo casalingo, e non in movimento.Questo significa dunque che non sarà supportato un utilizzo in 4G in ...

Secondo il vicepresidente di Google le esclusive Stadia puntano ad essere "divertenti da guardare e da giocare" : Il vicepresidente di Google, Phil Harrison, ha parlato del tipo di giochi esclusivi che i giocatori vedranno in esecuzione sulla piattaforma Stadia.Parlando con IGN e altri giornalisti negli uffici di Google nel Regno Unito, Harrison ha dichiarato: "un'innovazione che vogliamo mettere sono giochi divertenti da guardare e da giocare"."Potrebbe anche esserci un nuovo modo di vivere i giochi", ha spiegato. "La maggior parte dei giochi che giochiamo ...

Videogame in streaming - ecco Stadia. La realtà dietro il progetto di Google : Siamo volati a Londra per incontrare Phil Harrison, vice presidente di Big G, e provare con mano il nuovo servizio. Più ombre che le luci e i paragoni con Netflix sono (per ora) fuorvianti. ecco come è andata

Google Stadia proporrà giochi a prezzi inferiori? Non sperateci : Google Stadia potrebbe sicuramente proporsi come un grandissimo attore dell'industria videoludica ma i dubbi sul servizio sono evidenti e riguardano soprattutto due ambiti: le performance e il modello di business. Proprio questo secondo punto si è rivelato centrale in una recente intervista con Phil Harrison, figura chiave della divisione gaming di Google.Come rivelato alcune settimane fa, i giocatori interessati a Stadia potranno sfruttare un ...

Google Stadia ed xCloud : solo il 18% dei giocatori europei è interessato a questi due servizi : Sembra che i giocatori interessanti a servizi streaming come Google Stadia ed xCloud siano meno del 20%.Come riporta GamesIndustry, in seguito ad un sondaggio a cui si è sottoposto un campione di giocatori del Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, il 70% di loro afferma di non essere interessato a questi servizi.Il 15% dei giocatori intervistati (definiti come giocatori che giocano con qualsiasi dispositivo) sono interessati a un servizio di ...

La nuova NVIDIA SHIELD TV sarà il dispositivo di punta di Google Stadia : secondo alcune indiscrezioni la nuova NVIDIA SHIELD TV supporterà il servizio Google Stadia, che consente agli utenti di eseguire lo streaming di giochi su quasi tutti i dispositivi con un display. NVIDIA intende rilasciare anche un nuovo controller e un telecomando più avanzato con il nuovo box Android TV, inoltre la versione più economica della console verrà fornita senza il controller per consentire a coloro che hanno ordinato il controller ...

Google Stadia : il cambio nick sarà disponibile gratis la prima volta - le successive saranno probabilmente a pagamento : Patrick Seybold, responsabile della comunicazione di Google Stadia, afferma che i giocatori potranno cambiare nome in qualsiasi momento, e il primo cambiamento sarà a titolo gratuito. Ciò significa che ci sarà una commissione per la modifica successiva del vostro ID, anche se Google non ha ancora specificato il costo.Cambiare il proprio nome non è una feature esclusiva per i possessori di Stadia Pro, secondo VG247. Sia che abbiate un abbonamento ...

Google Stadia : sarà possibile cambiare il gamertag in qualsiasi momento : Potrete cambiare il vostro nome in Google Stadia in qualsiasi momento, afferma un portavoce di Google, quindi non dovrete preoccuparvi troppo di scegliere il nome perfetto subito, segnala PCGamesN.L'azienda ha adottato un servizio che consentirà a qualsiasi utente di cambiare il proprio gamertag. Patrick Seybold, head of community per Stadia, afferma anche che l'intero processo sarà relativamente semplice una volta che il servizio di cloud ...

Il Controller Stadia costa 69 euro, ma sarà disponibile a partire da novembre. Per cui, di fatto, viene data la possibilità di preordinarne uno

Destiny 2 su Google Stadia non supporterà il cross-play : "Stadia è un ecosistema a parte, esattamente come le piattaforme esistenti attualmente. I giocatori di Stadia saranno in grado di giocare solo con altri giocatori di Stadia".Questa frase presente all'interno delle FAQ riguardanti Destiny 2 non può che far storcere il naso dato che conferma l'assenza di una feature che di questi tempi fa spesso discutere e che ha dato vita anche a diverse "crociate" più o meno sensate. Il fatto che la frase ...