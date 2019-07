Golf – Irish Open | terzo titolo nelle Rolex Series per Jon Rahm | buona prova di Edoardo

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm vince il suo secondo Irish Open. Edoardo Molinari 9° - sfiora il pass per il British Open : Quarto successo per Jon Rahm sull’European Tour nella propria carriera. Lo spagnolo trionfa al Dubai Duty Free Irish Open con un regale ultimo giro in -8 (e uno score totale di -16) composto da otto birdie, un eagle e due bogey, e lo conquista per la seconda volta in carriera dopo la vittoria del 2017. Per Rahm, nel complesso, si tratta dell’ottavo torneo conquistato a livello professionistico: oltre ai quattro del Tour europeo, si ...

Golf – Irish Open : giro super di Rock - sale Edoardo Molinari : Eurotour: nell’Irish Open giro super di Robert Rock, sale Edoardo Molinari L’inglese Robert Rock con uno spettacolare giro in 60 (-10) colpi e lo score di 197 (67 70 60, -13) è il nuovo leader a un giro dal termine del Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome ...

Golf - Eurotour – Dubai Duty Free Irish Open : Zander Lombard nuovo leader - 21° Edoardo Molinari : Zander Lombard è il nuovo leader del Dubai Duty Free Irish Open, Edoardo Molinari in 21ª posizione. Nel torneo delle Rolex Series Bertasio e Gagli 38.i, out Pavan, Paratore e Migliozzi Edoardo Molinari, 21° con 136 (68 68, -4) colpi, ha recuperato undici posizioni nel Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par ...

Golf - European Tour 2019 : Padraig Harrington infiamma il primo giro dell’Irish Open - buona partenza per la spedizione italiana : Si è conclusa con una gradita sorpresa la prima giornata del Dubai Duty Free Irish Open 2019, appuntamento dello European Tour che rientra nel prestigioso circuito delle Rolex Series e che si svolge presso il Golf Club di Lahinch, cittadina della Contea di Clare collocata sulla costa occidentale dell’isola irlandese. La classifica provvisoria vede al comando uno dei beniamini del pubblico di casa, ovvero l’irlandese Padraig ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open : tre azzurri al 32° posto - in testa c’è l’irlandese Padraig Harrington : Tre italiani al 32° posto del torneo di Dubai, comandato al momendo dall’irlandese Padraig Harrington Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi sono al 32° posto con 68 (-2), colpi nel Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome in Irlanda. Al 67° con 70 ...