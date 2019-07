Francesco Totti in fila per l’insalata di riso in spiaggia, la foto diventa virale (Di domenica 7 luglio 2019) Francesco Totti ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi in fila per prendere un'insalata di riso. A fare la foto, la giornalista Maria Letella, che si è complimentata per l'educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: "La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #FrancescoTotti in fila per l'insalata riso a #Laspiaggia #Sabaudia". In effetti, nelle situazioni più disparate, la grande umiltà dell'ex Capitano della Roma non ha mai tardato a farsi vedere, risultando, ai più, una bella persona, oltre a essere considerato da tutto il mondo come un fuoriclasse nel calcio. (Di domenica 7 luglio 2019)ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi inper prendere un'insalata di. A fare la, la giornalista Maria Letella, che si è complimentata per l'educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: "La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #inper l'insalataa #La#Sabaudia". In effetti, nelle situazioni più disparate, la grande umiltà dell'ex Capitano della Roma non ha mai tardato a farsi vedere, risultando, ai più, una bella persona, oltre a essere considerato da tutto il mondo come un fuoriclasse nel calcio.

Al suo fianco, le immancabili donne della sua vita, la moglie Ilary Blasi e e le figlie Chanel e Isabel, accompagnate dall'altro ‘uomo' di casa, Christian, che sta seguendo le orme di papà sui campi verdi. La loro vita sembra delle più normali e a rimarcarlo è stata la stessa Ilary, che nel corso di una recente intervista con Alfonso Signorini per il settimanale Chi, ha voluto precisare che, per quanto abbiano a volte una quotidianità abbastanza ordinaria, non mancano di divertirsi: "Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo".