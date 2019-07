Francesco Totti in fila per l' insalata di riso al mare | Maria Latella | «Grande calciatore

Francesco Totti tentato dalla Sampdoria : Prima estate senza pressioni per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si trova a Sabaudia a godersi la propria famiglia.

Ilary Blasi : “Francesco Totti fissato con il sesso? È invecchiato” : FQ Magazine Io e Te, Pierlugi Diaco si commuove durante un’intervista: ecco cosa è accaduto “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato“. A rivelarlo è Ilary Blasi che, con la spontaneità che la contraddistingue, si è lasciata andare a confidenze molto ...

Francesco Totti come Gianluca Vacchi : l’ultimo acquisto per la sua villa : Francesco Totti come Gianluca Vacchi: l’idea dell’ex calciatore per la propria casa In cosa somiglia Francesco Totti a Gianluca Vacchi? Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore e marito di Ilary Blasi avrebbe avuto la stessa idea dell’imprenditore di farsi installare nella propria abitazione un campo da paddle. Totti, che da […] L'articolo Francesco Totti come Gianluca ...

Altro che Francesco Totti : le bandiere nel calcio - finito di giocare - fanno solo danni : Terminata la carriera sul rettangolo di gioco, i giocatori-simbolo non servono più a niente alle loro società. Può sembrare triste o irriconoscente, ma lo dimostra una lunghissima serie di flop Michel Platini arrestato per corruzione: ecco di cosa è accusato"

Francesco Totti fa il romantico con Ilary ma lei lo prende in giro : Di certo il buonumore non manca in casa Totti. Le loro vacanze alle Baleari si sono concluse tra dediche d’amore e filmati divertenti. Francesco ha postato uno scatto dolcissimo abbracciato alla moglie: “Guardami le spalle”, ha scritto. Ilary Blasi, per tutta risposta, ha approfittato della sua fiducia per uno bello scherzetto: mentre il marito era distratto l’ha colpito con un gavettone.

Francesco Totti e la dedica d’amore su Instagram per Ilary e le figlie : Francesco Totti commuove i follower con una dedica d’amore su Instagram per Ilary Blasi e le figlie: Chanel e Isabel. L’ex capitano della Roma dopo l’addio alla società e i gossip dei giorni scorsi è volato a Ibiza con tutta la famiglia. Una vacanza per dimenticare lo stress e i dispiaceri delle ultime settimane anche grazie alle donne della sua vita: Chanel e Isabel.-- Nei giorni scorsi il calciatore si era concesso una fuga romantica con ...