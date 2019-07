Football americano | Italian Bowl 2019 | i Seamen Milano schiantano i Guelfi Firenze 62-28

Football americano - tragedia per Kendrick Norton : ha perso il braccio in un incidente : Kendrick Norton, astro nascente del Football Americano, ha avuto un terribile incidente stradale che sembra mettere fine alla sua carriera. Il gigante classe 1997 dei Miami Dolphins stava guidando la sua Ford F-250 quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato contro un muro, finendo addirittura sul tetto di un'abitazione. Nell'incidente il ragazzo ha perso un braccio. Le sue condizioni sono molto gravi, ma fortunatamente Kendrick ...

Football americano - Prima Divisione 2019 : Firenze e Lazio raggiungono in semifinale Bolzano e Milano - battute Torino e Parma : Dopo quasi un mese di stop è tornata la Prima Divisione, massimo campionato di Football americano in Italia, con l’inizio dei playoff. Tra ieri ed oggi, infatti, sono stati definiti gli accoppiamenti delle semifinali che porteranno poi all’Italian Bowl del 6 luglio. In particolare la terza classificata della regular season, Firenze, si è imposta ieri su Torino per 31-14, mentre nella sfida tra quarta e quinta del campionato, ...

Football americano : rinasce storica Squadra Lupi Roma : Dopo quasi quarant'anni, rinascono i Lupi Roma, la prima Squadra a conquistare nel 1980 il titolo italiano di Football Americano.