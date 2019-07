Flightplan film stasera in tv 7 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 7 luglio 2019)è ilin tv domenica 72019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 4 novembre 2005GENERE: Azione, ThrillerANNO: 2005REGIA: Robert Schwentke: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher Gartin, Shane Edelman, Judith Scott, Ina Barron, Matt Bomer, Assaf CohenDURATA: 98 minutiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Dopo la tragica scomparsa del marito, Kyle Pratt (Jodie Foster), ingegnere aerospaziale, si imbarca con la figlia Julia su un volo transoceanico per andare al funerale. Kyle insieme con la figlia Julia si imbarca nel volo che da Berlino la porterà a casa, a New York. Durante il ...