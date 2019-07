calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Lasi prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione. Si è disputato un triangolare a campo ridotto con squadre composte da nove elementi ciascuna, svolto questo pomeriggio dallanel ritiro a Moena in Val di Fassa, decisivo Riccardo, autore di una doppietta, si è concluso invece senza gol il match a trequarti campo, undici contro undici. Assente Cristiano Biraghi, alle prese con i postumi di una lesione al collaterale mediale di un ginocchio e Jordan Veretout che ha svolto un lavoro personalizzato, il centrocampista pronto alla cessione. Domani nuova doppia seduta di allenamento. Calcio, le ultime trattative: un nome per la Lazio, i centrocampisti per il Milan,d’attacco L'articololaindi...

CalcioWeb : #Fiorentina, #Saponara decide la sfida in famiglia: indizio di mercato - Sp_Fiorentina : Riccardo Saponara ??? - blogfiorentina : Fiorentina, da Moena: il primo goal della stagione è di Riccardo Saponara. Sul mercato.. -