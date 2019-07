Finisce con l’auto in mare e muore annegata | il fidanzato è riuscito a mettersi in salvo

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Una ragazza di 24 anni di Vico del Gargano, nel foggiano, è mortadopo essere finita con la sua auto in. L’incidente è avvenuto la scorsa notte nel porticciolo di Foce Varano. In auto con la vittima anche ilche però èin. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, la ragazza era alla guida della Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in acqua. La vittima non è riuscita a liberarsi morendo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e il personale del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri. L'articolocon l’auto in: ilinMeteo Web.

_Techetechete : La puntata superstar finisce qui. Grazie per i vostri tweet. Vi lasciamo su @RaiUno con #IoSonoMia, la fiction dedi… - AzzurreFIGC : Un'avventura vissuta con grinta ed entusiasmo fino alla fine. Un sogno bellissimo vissuto ad occhi aperti. Il Mondi… - nzingaretti : #SeaWatch Finisce in un clima di drammatica tensione e nell'unico modo in cui poteva finire, cioè con lo sbarco nel… -