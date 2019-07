Fecondazione eterologa | aumentano le richieste in Italia | +18% nel 2017 | molte coppie

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) La richiesta diinè in crescita. Lo documenta l’ultima relazione sulla procreazione medicalmente assistita, consegnata il 28 giugno al Parlamento, e messa online ieri sul sito del Ministero della Salute, relativa all’attività dei centri nel, secondo cui lericorse a questa tecnica sono aumentate del 18%: da 5.450 a 6.429. I cicli di trattamento sono passati da 6.247 a 7.514 (più 20,3 per cento), di cui la maggior parte con donazioni di ovociti (quasi il 42 per cento; mentre il 37 con donazione di embrioni e il resto di liquido seminale). E il numero di bambini nati da 1.457 a 1.737 (più 19,2 per cento). Ma i donatori di ovociti e liquido seminale sono ancora pochi e dobbiamo importare dalle biobanche straniere il 97 per cento dei gameti. Questo perché dopo cinque anni dalla sentenza della Corte Costituzionale che cancellava il divieto di ...

