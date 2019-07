romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2019) C’era una volta un bambino di nome Ricky che aveva un papà astronomo. Per questo, si fermava spesso a giocare nei dintorni dell’Osservatorio di Saint Barthélemy. Una sera si addormentò e sognò una. Si trattava di un minuscolo frammento luminoso come il sole che era caduto sulla terra fermandosi a qualche chilometro dal suolo. Ricky le chiese: ‘Posso prendere il mio cannocchiale per vederti ingrandita e studiarti un po’?’ ‘Fai pure’. ‘Come sei immensa! Non sarai mica una Nana bianca?’ ‘Che vuoi dire?’ ‘Voglio dire che, quando unadiventa piccola piccola significa che ha perso tutta la sua energia ed esplode; me l’ha detto mio padre. Dovrà capitare anche a te? Vorrei saperlo perché, se succederà, devo avere il tempo di fuggire via’. ‘Non ti preoccupare, non esploderò. Sono soltanto uno dei minuscoli frammenti di unapiù grande, non sarai costretto a sfuggirmi’. ‘E’ ...

robertosaviano : Bombardato il centro di detenzione per migranti di #Tajoura, alla periferia di Tripoli: 40 morti e almeno 80 feriti… - romadailynews : #Favola della domenica – La Stella: C’era una volta un bambino di nome Ricky che aveva un… - tax_fake : RT @robertosaviano: Bombardato il centro di detenzione per migranti di #Tajoura, alla periferia di Tripoli: 40 morti e almeno 80 feriti. Tr… -