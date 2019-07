Fausto Bertinotti | Il maglioncino di cashmere lo comprò mia moglie al mercatino

huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) “Mi sono mancati le donne e gli uomini con cui ho camminato, quel rapporto, l’assemblea, la riunione... Mai mi è mancata la politica istituzionale”.racconta i suoi 11 anni lontani dalla politica in un’intervista a Sette de Il Corriere della Sera.“Di errori in 50 anni ne ho fatti tanti. In generale, non aver saputo rinnovare le ragioni dei “vinti ma giusti”. L’ultimo, aver protratto Rifondazione comunista oltre il tempo politicamente maturo. Serviva il coraggio di scioglierlo nel movimento altermondista. Siamo stati protagonisti nei social forum da Porto Alegre a Mumbai, moltitudini di giovani si erano rimessi in cammino... Invece, quel passaggio non l’ho visto”.Tra questi anche il famoso “di” e le serate nei salotti per cui lo chiamavano BertiNight“Ho ...

