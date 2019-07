Famiglia Cristiana | Salvini ha perso la guerra con le ong

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Giuseppe Aloisiattacca ancora il ministro dell'Interno per la "linea dura" sui migranti. Emerge anche una difesa a spada tratta delle Ong "Del resto qualunque legge degna di questo nome mira alla salvezza degli uomini. Altrimenti non è una legge giusta e merita la disobbedienza civile".non ha dubbi sulla vicenda di Sea Watch 3. Dunque, anche per deduzione logica, non ne ha neppure in relazione a quello che sta accadendo attorno all'imbarcazione denominata Alex. E quella del ministro dell'Interno Matteoalle Organizzazioni non governative, come viene evidenziato nello stesso articolo di cui stiamo parlando, non sarebbe altro che una "(persa)". I media cattolici hanno aspettato qualche tempo, ma poi hanno iniziato a rumoreggiare, com'è spesso accaduto nel corso delle ultime due stagioni estive, rispetto a "questa politica ...

