Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati | l' addio è ufficiale

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati : l’annuncio ufficiale : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati, è ufficiale: arriva la conferma È ufficiale Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. A darne l’annuncio ufficiale sono i due diretti interessati all’Ansa, in una nota dell’ufficio stampa. Da giorni non si parla d’altro, nel mondo del gossip, che della rottura di questa coppia. A […] L'articolo Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - confermano : matrimonio finito : “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno ufficializzato (dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi) così all’ANSA, in una nota dell’ufficio stampa, la fine del loro matrimonio proprio l’anno in cui avrebbero dovuto festeggiare i 10 anni di storia d’amore. “Siamo ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli : fine di un matrimonio

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati : "10 anni meravigliosi" : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano all’ANSA la fine del loro matrimonio: “sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”.“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - hanno aggiunto i due-. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato ...

Eros Ramazzotti starebbe per tornare single - rumors evidenziano una crisi matrimoniale : Mentre i fan attendono Eros Ramazzotti e il suo prossimo tour italiano (che partirà da Lucca il 16 luglio 2019) alcune indiscrezioni sulla sua vita privata stanno emergendo. A quanto sembra, da più voci, si sente parlare di una crisi nel suo secondo matrimonio. Eros e Marica Pellegrinelli non hanno ancora smentito, né confermato i rumors sul loro conto. Pare però che la coppia abiti già in due case separate, quanto ci sarà di vero? Eros ...

Eros Ramazzotti E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI?/ La fede nuziale è sparita.. : EROS RAMAZZOTTI e MARICA PELLEGRINELLI si SONO LASCIATI? Alle voci di crisi si aggiunge un indizio: la fede nuziale è sparita...

