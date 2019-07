Elezioni in Grecia | sfida tra Tsipras e Mitsotakis Nd favorita

huffingtonpost

(Di domenica 7 luglio 2019) Urne aperte dalle 7 inper lepolitiche anticipate convocate dal premier Alexisin seguito alla sconfitta alleeuropee. Si vota fino alle 19 (le 18 in Italia), quando si conosceranno gli exit poll, seguiti intorno alle 20 italiane (21 in) dalle prime proiezioni affidabili.Laè tra il primo ministro di sinistrae, il favorito, Kyriakos, leader della formazione di centrodestra Nea Demokratia (Nd). Secondo i sondaggi della vigiliasarebbe in vantaggio con un dato intorno al 38%. Nuova Democrazia ha dunque ottime probabilità di ottenere la maggioranza assoluta dei 300 seggi in parlamento, anche perché a chi conquista la posizione di primo partito spetta un premio di 50 seggi.Secondo i sondaggi Nd dovrebbe ottenere tra i 155 e 159 seggi, mentre Syriza, partito di, dovrebbe scendere ...

