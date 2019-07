Elezioni in Grecia | centrodestra verso la maggioranza assoluta Finita era Tsipras

Ribaltone in Grecia : alle Elezioni vince il centro-destra di Mitsotakis : ATENE - Il primo nuovo governo greco dopo l’uscita dal salvataggio finanziario (avvenuta nell’agosto scorso) sarà targato centro-destra: Nuova Democrazia ha vinto le elezioni con un largo vantaggio e...

Grecia al voto per le Elezioni politiche anticipate : Tsipras verso la sconfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras

Elezioni in Grecia - sfida tra Tsipras e Mitsotakis. Nd favorita : Urne aperte dalle 7 in Grecia per le Elezioni politiche anticipate convocate dal premier Alexis Tsipras in seguito alla sconfitta alle Elezioni europee. Si vota fino alle 19 (le 18 in Italia), quando si conosceranno gli exit poll, seguiti intorno alle 20 italiane (21 in Grecia) dalle prime proiezioni affidabili.La sfida è tra il primo ministro di sinistra Tsipras e, il favorito, Kyriakos Mitsotakis, leader della formazione di ...

Elezioni Grecia - Syriza pagherà per i suoi errori. Chissà se avesse dato retta a Varoufakis : Le Elezioni europee hanno confermato la scarsa popolarità del governo greco guidato da Tsipras, leader di Syriza. Specialmente tra i giovani, in Grecia ormai serpeggia il desiderio di votare per l’opposizione rappresentata dal partito conservatore, Nuova Democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis. A maggio, il 30,5 per cento dei giovani tra i 18 e di 24 anni hanno infatti votato Nuova Democrazia alle Elezioni europee. Tutti quindi si aspettano ...

Guida alle Elezioni in Grecia : Si vota oggi e ci si aspetta che il primo ministro Alexis Tsipras venga nettamente battuto dal centrodestra

Grecia - arriva il giorno delle Elezioni : comunque vada è addio alla Grexit : ATENE - L’Inno alla Gioia di Beethoven si leverà martedì nell’antichissimo teatro di Erode Attico, sotto la bacchetta di Riccardo Muti che porta l’Orchestra Giovanile Cherubini di Ravenna ai...

Grecia : il fattore-tasse cruciale nelle Elezioni : ATENE - “È l’economia, stupido”. Il detto risalente alla campagna elettorale vincente di Bill Clinton nel 1992 si applica alle elezioni di domani in Grecia, dove si potrebbe calibrare...

Elezioni Grecia - per i sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz : si va verso governo di larghe intese? : larghe intese già pronte in Grecia per il dopo voto con Tsipras verso un incarico internazionale? Almeno sette punti distaccano Syriza dai conservatori di Nea Dimokratia quando mancano meno di dieci giorni alle Elezioni del prossimo 7 luglio. Il calo del partito di Alexis Tsipras, sempre più proiettato verso un incarico all’estero (Onu o Ocse) dopo lo sforzo fatto per il caso Macedonia, si era manifestato già in occasione delle Elezioni ...

Grecia alle Elezioni anticipate il 7/7 : 22.26 Il presidente della Grecia Pavlopoulos ha ufficialmente confermato le elezioni anticipata al 7 luglio, tre mesi prima del previsto. Il Presidente ha avuto un colloquio con il primo ministro Tsipras, che aveva deciso per elezioni anticipate dopo la sconfitta del suo partito Syriza alle elezioni Europee del 26 maggio. Tsipras ha spiegato di voler evitare mesi di campagna elettorale, chepotrebbero avere conseguenze negative sull'economia ...

Elezioni anticipate Grecia : il 7 Luglio riaprono le urne : Elezioni anticipate Grecia: il 7 Luglio riaprono le urne Il prossimo 7 Luglio si terranno le Elezioni politiche anticipate in Grecia. È questa la decisione dell’attuale premier ellenico Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, al governo del paese dal 2015. Scottato dalla sconfitta nelle recenti consultazioni europee, dove ha raggiunto solo il 24%, Tsipras ha deciso di ridare la parola agli elettori. Il suo mandato è in scadenza ad ...

Grecia - Elezioni politiche il 7 luglio : 21.54 Si svolgeranno il 7 luglio le elezioni politiche anticipate in Grecia, convocate dal Primo ministro Tsipras, dopo la sconfitta elettorale alle Europee del suo partito Syriza. Lo ha annunciato il portavoce del governo, spiegando la scelta della data "per non turbare lo svolgimento degli esami scolastici". Al voto europeo Syriza ha ottenuto meno del 24%,contro il 33% di Nuova Democrazia, principale partito di opposizione.

Europee - la Grecia va a destra : Tsipras convoca Elezioni anticipate : Le elezioni Europee hanno prodotto un terremoto politico in Grecia, dove il premier Alexis Tsipras ha annunciato elezioni anticipate per fine giugno dopo la netta affermazione dell’opposizione conservatrice. La decisione di chiamare il Paese alle urne con quattro mesi di anticipo sulla scadenza naturale di ottobre è il frutto dell’avanzata di Nuova Democrazia arrivata al 33% dai dati preliminari rispetto al magro 24% dello ...