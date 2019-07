Ecco il maltempo | temporali e venti forti | allerta meteo in 7 regioni

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza per Brescia - LEcco e Sondrio : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e di Sondrio interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 11 e 12 giugno 2019. Per l’avvio delle prime attività di protezione civile sono stati pertanto stanziati 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo ...

Maltempo - situazione ancora critica a LEcco dopo il disastro dei giorni scorsi : Resta critica la situazione nei principali quattro comuni della provincia di Lecco colpiti dall’alluvione d’inizio settimana. A Premana, Pagnona, Primaluna e Dervio la maggior parte degli sfollati sono rientrati nelle case ma ancora oggi decine e decine di cittadini e volontari hanno aiutato a spalare il fango finito in cantine, condotti e abitazioni. E’ il momento anche delle prime stime dei danni, valutati in almeno 10 ...

Maltempo LEcco e Sondrio : la Regione chiede lo stato di calamità : La Regione Lombardia chiedera’ al Governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l’assessore al Territorio e Protezione civile regionale Pietro Foroni, ribadendo quanto detto ieri dal governatore Attilio Fontana, nel corso della riunione tecnica che si e’ svolta in Prefettura a Lecco per fare il punto della situazione e la conta dei danni, dopo il ...

Maltempo : LEcco - Mit scrive a Enel su comunicazioni emergenza diga Pagnona : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato all'Enel, gestore della diga di Pagnona, in provincia di Lecco, una missiva in cui si chiede con urgenza una relazione sugli eventi e i danni riportati all'impianto, nonché "di trasmettere le ricevute di conse

Maltempo - Rfi : “Ripresa la circolazione dei treni della linea LEcco-Tirano” : E’ ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocita’ fra Dervio e Bellano (Lecco), della linea Lecco-Tirano/Chiavenna (Sondrio), sospesa dalle 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina e Valchiavenna. Lo ha comunicato in serata Rfi (Rete ferroviaria italiana). Coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete ...

MALTEMPO - RISCHIO 'VAJONT' PER DIGA VALVARRONE/ LEcco - 800 evacuati e fiumi esondati : MALTEMPO in Lombardia, RISCHIO 'VAJONT' per la DIGA sulla VALVARRONE: frane e fiumi esondati nel Lecchese e sul lago di Como: strade allagate

Maltempo : LEcco - iniziato rientro popolazione evacuata a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - I cittadini di Dervio, nel Lecchese, evacuati questa mattina per motivi di sicurezza dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito la zona, possono fare rientro a casa. "Enel - spiega la Protezione Civile della Regione Lombardia - dopo la verifica tecnica, che ha dato esito

Maltempo : LEcco - 800 evacuati a Dervio : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Sono 800 le persone evacuate a Dervio, comune di Lecco colpito dal Maltempo la scorsa notte. La prefettura ha predisposto l'evacuazione ed è stato aperto il Centro Coordinamento Soccorsi per la gestione dell'emergenza, a causa del superamento delle quote massime dell'in

Maltempo - emergenza a LEcco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...

LEcco - emergenza maltempo : evacuati a Dervio e Premana per l’esondazione del Varrone - diga di Pagnona a rischio : Un migliaio gli sfollati. A Premana scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile

