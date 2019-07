Ecco il bestiario dell' horror E i ragni sono al primo posto

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Anna Muzio In fatto di repulsione battono perfino i serpenti Per gli psicologi«la proiezione di paure ataviche» L'amore per gli animali è un sentimento comune e cani gatti, pinguini, panda e cuccioli in generale, spesso protagonisti di cartoni e film di successo,lì a dimostrarlo. Ma non sempre i rapporti tra uomo e animaleidillici e molti provocano in noi sentimenti di paura o disgusto. O entrambi. Tanto da generare vere e proprie fobie. Ma qualigli animali che ci spaventano di più? I più grandi e feroci o i più piccoli, subdoli ma ugualmente letali? Risponde a questa domanda uno studio di un gruppo di psicologi'Istituto di salute mentalea Repubblica Ceca e'Università di Praga pubblicato su The Journal of Psychology, che ha «testato» i sentimenti provocati da 25 animali su un gruppo di 2.291 volontari. Stabilire quali siano le paure ...

