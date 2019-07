Ecco i piani dell' offensiva Ong

Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “Ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Ford - legami più stretti con Vw e un nuovo assetto in Europa. Ecco i piani : Da un lato il consolidamento della partnership con Volkswagen; dall’altro il ridimensionamento della propria presenza europea: è zeppa di impegni la “to do list” di Ford, pronta a razionalizzare le proprie attività per guardare più concretamente alle sfide tecnologiche del futuro ma anche per far meglio quadrare i conti. Così, il prossimo 11 luglio, la marca dell’Ovale Blu si incontrerà con i membri del consiglio di sorveglianza di Volkswagen ...